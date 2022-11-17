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Перебои с электричеством в Киеве (ноябрь 202 года)Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Более 10 миллионов украинцев - без электричества

Анна Неверова
15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 ноября.

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На 268-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 18 ноября (время московское).

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Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с призывом к России вывести своих военных и другой персонал с Запорожской АЭС, а также прекратить "все действия в отношении и на территории" украинских ядерных объектов, сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на знакомых с документом дипломатов. За резолюцию, предложенную Канадой и Финляндией, проголосовали представители 24 из 35 стран - участниц Совета, Россия и Китай выступили против.

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Электричество по состоянию на вечер 17 ноября отсутствует у более 10 млн жителей Украины, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. Больше всего эта ситуация затронула Винницкую, Одесскую, Сумскую области и Киев. В стране вновь были аварийные отключения света в дополнение к плановым, объяснил глава государства. Российские силы 17 ноября нанесли новые массированные удары по критически важной инфраструктуре соседней страны.

Хроника событий 17 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Насколько возможны переговоры Украины с РФ?

 

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