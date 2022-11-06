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Монумент "Родина-мать" в КиевеФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Без света остаются более 4,5 миллионов украинцев

Жан Рофе
14 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 ноября.

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На 257-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 7 ноября (время московское).

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Более 4,5 миллиона человек остаются без электричества в Украине, наибольшее их число - в Киеве и Киевской области, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 ноября. Он рассказал, что в течение недели провел несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и областных администраций относительно возможных вариантов ситуации в энергетике. "Что бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас", - отметил глава государства. Зеленский не исключил возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической. "В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать", - сказал он.

Хроника событий 6 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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