Зеленский: Бахмут не захвачен Россией

На 452-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 21 мая, (время московское).

Байден: Под Бахмутом Россия потеряла более 100 тысяч человек

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В боях за Бахмут Россия потеряла более 100 тысяч человек, заявил президент США Джо Байден. "Это тяжело будет заменить. Не важно, оккупирован он (Бахмут. - Ред.) или нет - там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им (украинским силам. - Ред.) удалось сковать очень много российских войск, включая "Группу Вагнера", - сказал он на пресс-конференции после саммита G7 в Хиросиме, отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву истребителей F-16.

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Президент Украины Владимир Зеленский уточнил свои слова о ситуации в Бахмуте, которые ранее были неверно интерпретированы журналистами. По его словам, силы ВСУ остаются в городе.

"Нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте. И мы все четко понимаем, для чего все это делается. Я не могу делиться с вами тактическими взглядами наших военных, но мы понимаем, что еще немножко, и мы будем побеждать. Сегодня военные выполняют очень важные задачи, они находятся в Бахмуте. В каких точках - я не буду делиться, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может", - сказал Зеленский.

Байден: Зеленский обещал не атаковать территорию РФ с F-16

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По словам президента США Джо Байдена, Владимир Зеленский "категорически заверил" его, что Украина не будет использовать американские истребители F-16 для атаки на территорию России. "У меня есть твердое обещание от Зеленского, что они не будут использовать их (F-16. - Ред.), чтобы продвигаться на территорию России, но где бы российские войска ни находились в пределах Украины, в этом районе они могут это сделать", - сказал Байден.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вся военная помощь Украине со стороны США не допускает и не поддерживают использование передаваемого оружия для атак на российскую территорию. "Украинцы неоднократно демонстрировали, что они готовы следовать (этим условиям. - Ред.)", - сказал Салливан.

Хроника событий 21 мая 00.00 - 13.59 >>>

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