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Владимир ЗеленскийФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский анонсировал усиление ВСУ современной артиллерией

Анна Неверова
17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 октября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-anonsiroval-usilenie-vsu-sovremennoj-artilleriej/a-63420675

На 232-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 13 октября (время московское).

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Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая осуждает аннексию Россией четырех территорий Украины. Документом не признаются "референдумы", проведенные в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР", а также на оккупированных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей. Резолюцию поддержали представители 143 стран, 35 воздержались. Еще пять государств - Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа - выступили против.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют дополнительно усилить современной артиллерией. Об этом он сообщил в своем видеообращении в среду, 12 октября, по итогам очередной встречи в "формате Рамштайн". "Есть положительные новости из оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением нашей армии современной артиллерией", - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, на заседании обсуждалось прежде всего предоставление Киеву систем противовоздушной и противоракетной обороны. "Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба - это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени", - отметил Зеленский.

Хроника событий 12 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 октября 00.00 - 13.59 >>>

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