Зеленский: Я не захлопнул дверь для переговоров с Москвой

На 261-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 11 ноября (время московское).

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Украина готова вести переговоры с Россией, но лишь с тем ее представителем, который признает, что РФ стала оккупантом и действительно готова к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN . Он подчеркнул, что пока, кроме ультиматумов, он ничего не слышал от нынешнего президента Российской Федерации. По словам Зеленского, он не захлопнул дверь для переговоров, но Киев готов к диалогу лишь с тем, кто действительно готов к миру и готов признать, "что теперь они оккупанты". "Надо все вернуть. Землю, права, свободу, деньги. А главное - справедливость. И пока я не слышал подобных заявлений от России - ни от Путина, ни от кого-то другого", - подчеркнул Зеленский.

Минобороны Украины: Для выхода из Херсона россиянам нужна минимум неделя

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Российским войскам потребуется минимум неделя для вывода своих подразделений из Херсона, считает министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в Херсонской области в данный момент находится российский контингент численностью 40 тыс. человек, и разведка показала, что оккупанты остались в областном центре, вокруг города и на правом берегу Днепра. В интервью агентству Reuters министр подчеркнул, что такое отступление высвободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте. Резников также уверен, что россияне не будут взрывать Каховскую ГЭС во время отступления. Он назвал такой сценарий "безумным", указав, что это приведет к затоплению территорий, временно оккупированных Россией .

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Ночью 11 ноября в Харькове и Николаеве прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала "Суспильне" . Жителей просят оставаться в укрытиях и ждать официальную информацию.

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Польша передала Украине еще 1570 станций Starlink, сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов имеем проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает - в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому обеспечим страну публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи", - написал он. По его словам, частьтерминалов Starlink будет передана гражданским администрациям освобожденных от оккупации территорий, а также железнодорожной компании "Укрзалiзниця".

Владимир Зеленский сообщил число освобожденных населенных пунктов

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На юге Украины освобожден уже 41 населенный пункт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе своего традиционного вечернего видеообращения 10 ноября. "Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонительной операции - уже десятки. 41 населенный пункт освобожден", - рассказал глава государства. Он поблагодарил подразделения ВСУ, которые сейчас наступают на юге страны.

Хроника событий 10 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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