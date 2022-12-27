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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский: 2023-й будет решающим годом для Украины

Олег Соколенко
57 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 декабря.

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На 308-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 28 декабря (время московское).

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2023 год должен стать решающим для Украины, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении к гражданам страны 27 декабря. По его словам, в ходе очередного, уже 44-го с начала войны заседания Ставки верховного главнокомандующего, военное руководство страны "определилось с шагами на ближайшее время". "Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год, - сказал Зеленский. - Понимаем, какие риски являются зимой, понимаем, что делать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности".

Зеленский также выразил мнение, что, входя в новый год, народ Украины должен "сохранить общее понимание наших национальных целей". "Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это задача на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого из нас", - подчеркнул президент.

 

Хроника событий 27 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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