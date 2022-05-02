 Зеленская: Украинки защищают страну наравне с мужчинами | Новости из Германии об Украине | DW | 09.06.2022

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Украина

Зеленская: Украинки защищают страну наравне с мужчинами

Елена Зеленская рассказала истории украинских женщин на конференции "Женщины в конфликтах". Она подчеркнула, что женщины не только жертвы войны РФ против Украины, но и защищают страну наравне с мужчинами.

Украинка в разрушенном в ходе военных действий доме под Киевом

Первая леди Украины Елена Зеленская считает, что лицо Украины в нынешней войне, которую развязала Россия, преимущественно женское. Об этом она заявила на конференции "Женщины в конфликтах", организованной 9 июня в Брюсселе главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, организацией "ООН Женщины" и инициативой нобелевского лауреата Нади Мурад, сообщает корреспондент DW.

Зеленская рассказала истории нескольких украинок, например, медсестры из Лисичанска Оксаны Баландины, потерявшей обе ноги из-за взрыва мины. После этого она, еще находясь в бльнице, вышла замуж за своего парня. Или 15-летней Лизы Чернышенко, которая вывезла из Попасной в Бахмут четверых взрослых. Она села за руль и вела машину после того, как при обстреле ранило водителя. "Это только несколько историй, но можно сказать, что каждая жизнь в нашей стране в той или иной мере разделилась на "до" и "после". И можно сказать, что у нашей войны преимущественно женское лицо", - заявила Зеленская, выступавшая по видеосвязи.

Украинских женщин нельзя считать просто жертвами войны

"Я уверена, что нас, украинских женщин, нельзя считать просто жертвами. У каждой из нас есть своя история сопротивления", - подчеркнула она. Супруга президента напомнила, что большинство медиков, учителей и соцработников в Украине - женщины. 50% предпринимателей и больше половины волонтеров - тоже женщины. И в Вооруженных силах Украины роль женщин растет. По словам Зеленской, сейчас в армии 37 тысяч женщин, причем более тысячи из них уже стали командирами. "Для наших женщин армейская служба - это добровольный выбор, они с честью удерживают наши рубежи и воюют наравне с мужчинами", - добавила она.

Свое вступительное слово Зеленская завершила вопросом к самой себе "Какова ваша суперсила?" И она ответила: "Я - украинка. Да, у украинских женщин есть суперсила: мы все из Украины, мы - украинки".

Это была вторая конференция "Женщины в конфликтах". На сей раз на ней доминировала тема Украины. Кроме первой леди, в ней участвовали еще два представителя Украины: лично присутствовала вице-премьер правительства по евроинтеграции Ольга Стефанишина, а генпрокурор Ирина Венедиктова выступала виртуально.

По итогам конференции приняли декларацию, где указали, что от конфликтов чаще страдают женщины. "Мы резко осуждаем все нарушения международного права, совершенные против женщин и девушек во всех конфликтах Нас ужасают свидетельства и сообщения о гендерном насилии, включая связанное с конфликтами сексуальное насилие и изнасилования, совершенные против женщин и девушек в Украине, в также во время различных конфликтов, в частности, в Афганистане, Центральноафриканской Республике, ДР Конго, Эфиопии, Ираке, Мали, Судане, Сирии", - отмечается в декларации.

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    Автор: Сергей Гуща


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