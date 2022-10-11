Здание посольства РФ в Берлине забросали бутылками с краской

Бутылки и баллоны с красной краской разбились на территории диппредставительства РФ. Между тем в бранденбургском Вердере неизвестные осквернили советский памятник.

Несколько неизвестных вечером 10 октября забросали здание посольства России в Берлине баллонами и бутылками с красной краской. Они разбились на воротах и территории диппредставительства. Пострадавших нет, сообщила берлинская полиция во вторник, 11 октября. Сотрудники посольства удалили водорастворимую краску.

Между тем в городе Вердер в федеральной земле Бранденбург неизвестные осквернили советский памятник на городском кладбище. По сообщению полиции, неизвестные повалили на землю советскую звезду вместе с постаментом и попытались разрушить каменную мемориальную табличку с именами павших советских солдат.

Из клумбы перед памятником вырвали цветы и разбили водопроводный кран. Масштаб причиненного ущерба уточняется. Криминальная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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