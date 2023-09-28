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Заводы VW возобновляют работу после компьютерного сбоя

Сергей Ромашенко
28 сентября 2023 г.

Масштабный сбой в системе IT почти полностью парализовал производственные процессы автоконцерна. В настоящее время работа сети восстановлена, заводы возвращаются к нормальной работе.

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Эмблема VW
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Немецкой автомобильный концерн Volkswagen (VW) возобновляет работу после того, как крупный сбой в системе IT почти полностью парализовал производство на его предприятиях. "Инфраструктурные проблемы с IT в системе VW в течение ночи удалось устранить, сеть вновь работает стабильно", - сообщил представитель автоконцерна утром в четверг, 28 сентября. "Затронутые сбоем программы вновь запускаются. Всемирная производственная система работает, производство должно идти по плану", - добавил он. 

Сетевая ошибка в VW накануне почти парализовала работу Volkswagen. С полудня остановилось производство почти на всех заводах, в том числе на немецких предприятиях в Вольфсбурге, Цвиккау, Эмдене, Ганновере, Оснабрюке и Дрездене. От сбоя пострадали также заводы по производству комплектующих в Брауншвейге, Зальцгиттере, Касселе и Хемнице. О проблемах сообщил и автоконцерн Audi

Конвейеры возобновляют работу

Только в утреннюю смену 28 сентября были вновь запущены первые заводы, в том числе в Вольфсбурге и Цвиккау. Нормализация на других предприятиях ожидается в течение дня. На заводе Porsche в Штутгарте конвейеры заработали еще с 23 часов. Завод в Лейпциге возобновил работу в 2.45 утра.

По сообщению IT-оператора, компьютерный сбой имел всемирный масштаб. Пострадали также автосалоны VW.

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