День 547-й войны: Запад выделяет новую помощь Украине

На 547-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Обещания поддержки на фоне Дня независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем независимости страны. "Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся", - подчеркнул глава государства. "В большой войне нет маленьких дел", - указал Зеленский, посвятив поздравление всем жителям страны, которые "дают Украине независимость".

В День независимости Украины власти Германии пообещали продолжить поддержку этой страны. "Мы на вашей стороне", - написал в сервисе микроблогов X канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), обращаясь к Зеленскому. По словам Шольца, украинцы празднуют независимость и свободу своей нации, и именно эти принципы они защищают в "смелой борьбе против жестокой российской агрессии". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) напомнила, что прошло уже полтора года с тех пор, как президент РФ Владимир Путин "обрушил бомбы на украинские города, на невинных людей". "Но это и полтора года, в течение которых украинцы своим мужеством и неудержимой волей жить в мире напоминают нам, насколько ценна наша свобода", - написала она в X.

С обращением в День независимости Украины выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он поздравил украинцев с национальным праздником и заверил, что Европа твердо стоит на их стороне. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) отметила, что "мощь Украины заключается в ее гражданах", "в их мужестве, силе и несокрушимой надежде на будущее в мире и на процветание в объединенной Европе".

Гарантии безопасности для Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин представил три возможных варианта обеспечения украинской безопасности в ближайшем будущем. "Первая опция (фактически именно ее обсуждают сегодня) - сделать нас "дикобразом", благодаря военной и финансовой помощи, то есть сделать следующее нападение настолько вредным, что РФ от него воздержится. Вторая опция - гарантии безопасности без вступления в НАТО. Они могут быть двусторонними, например от США, либо многосторонними, а могут быть косвенными, например, в форме размещения на нашей территории подразделений стран - членов НАТО. Вторая опция, при желании, комбинируется с первой, но возникает простой вопрос: а почему бы тогда не перейти сразу к третьей опции - членству в НАТО?" - написал дипломат в программной статье "Поражение России: чего "боится" Запад и что нужно делать Украине ".

Венгрия присоединится к дискуссиям по "формуле мира", предложенной Зеленским, сообщила президент этой страны Каталин Новак, побывавшая с визитом в Киеве. Она добавила, что между президентами Венгрии и Украины будет установлен прямой канал связи, и страны начнут подготовку документа по взаимным отношениям.

Новые пакеты военной помощи Украине

Германия передала Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, следует из обновленного перечня Минобороны ФРГ, фиксирующего военную помощь, которую Берлин оказывает Киеву. Кроме ракет для ЗРК Patriot, Украина получит 10 систем для обнаружения беспилотников, 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 16 грузовиков Zetros, 510 тысяч патронов для огнестрельного оружия.

Правительство Норвегии решило безвозмездно передать Украине зенитные ракеты IRIS-T, они будут запускаться с пусковых установок, которые согласилась передать Швеция. Ранее Норвегия уже передавала Украине ЗРК NASAMS и "Мистраль".

Власти Литвы объявили об очередном пакете военной помощи Украине, приуроченном к 32-й годовщине независимости страны. Общая сумма пакета составит 41 млн евро. В пакет вошли боеприпасы для гранатометов "Карл Густав", винтовки, комплекты радаров для морского наблюдения, патроны калибра 5,56 мм, генераторы и другая поддержка. Украине также будут переданы пусковые установки ракет NASAMS.

Истребители для Украины

Норвегия передаст Украине часть своих многоцелевых истребителей F-16, сообщил крупнейший норвежский коммерческий телеканал TV2. В общей сложности на вооружении скандинавской страны стоит 57 таких самолетов. Норвегия станет третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, готовой передать F-16 Украине.

Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-16, сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Военные действия

Бойцы спецподразделений Украины совершили высадку в аннексированном Россией Крыму в рамках проведения спецоперации на мысе Тарханкут, сообщил журналистам официальный представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов. По его словам, все задачи в рамках спецоперации были выполнены, среди личного состава противника имеются потери.

Ночью Россия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего 10 человек получили ранения, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Российские войска также в очередной раз обстреляли центр Херсона. В результате, по словам главы областной военной администрации Александр Прокудина, пострадала семилетняя девочка.

Гибель Евгения Пригожина

Президент РФ Владимир Путин фактически признал смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, принеся соболезнования его близким и родственникам всех погибших в авиакатастрофе в Тверской области. При этом Путин отметил, что экспертизы по делу о крушении бизнес-джета Пригожина потребуют времени. Сказав, что он знал Пригожина с начала 1990-х годов, Путин назвал его "человеком сложной судьбы", имевшим в жизни "серьезные ошибки".

Российский президент "почти наверняка" отдал приказ военному командованию РФ сбить самолет Евгения Пригожина, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Аналитики называют подобный шаг "публичной попыткой восстановить свое господство и отомстить за унижение, которое вооруженный мятеж "Группы Вагнера" 23-24 июня причинил Путину и российскому Минобороны".

Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к гибели Пригожина. "Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение", - сказал он журналистам в Киеве.

США о возможных причинах авиакатастрофы

В США полагают, что вероятной причиной авиакатастрофы, в которой, предположительно, погиб главарь российских наемников Пригожин, стала зенитная ракета, выпущенная с территории России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников, которые подчеркнули, что это лишь предварительные выводы.

Великобритания поможет украинцам с трудоустройством

Великобритания намерена улучшить перспективы трудоустройства украинских беженцев с помощью бесплатных уроков английского языка. До 10 000 украинцев будут получать почти 20 часов онлайн-уроков в неделю в течение двух с половиной месяцев, объявил официальный Лондон. Кроме того, на протяжении трех месяцев беженцам из Украины будут предлагать консультации по поиску работы, написанию резюме, заявлениям и собеседованиям.

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