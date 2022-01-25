Заснеженная Германия - 2022

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Январские фотографии из зимней Германии, мимо которых мы не смогли пройти.
Нашу прогулку начнем в Гарце. Этот паровоз курсирует между Вернигероде и вершиной Броккена.
Броккен - самая высокая гора в Гарце и всей Северной Германии.
Ежегодно вершину Броккена посещает около 700 тысяч туристов.
Мороз и солнце - просто чудесный день в Гарце.
Покидая Броккен, удивимся зимней радуге.
Это уже Таунус - горный регион около Франкфурта-на-Майне.
На вершину Большого Фельдберга можно доехать на машине, подняться пешком или на велосипеде.
Такую картину можно наблюдать в случае температурной инверсии, когда более холодный слой воздуха оказывается ближе к земной поверхности.
На Большом Фельдберге незадолго до захода солнца над облаками.
Напоследок заглянем в Шварцвальд, где в городе Ротвайль находится испытательная башня для лифтов концерна Thyssenkrupp с самой высокой в Германии смотровой площадкой.
… передают эти танцующие снеговики из Санкт-Петера около Фрайбурга.
Зимняя сказка в Германии - во всей своей красе и в нашей подборке фотографий из Гарца, Таунуса и Шварцвальда.
В нашей подборке сегодня - самые живописные туманы из январской Германии.
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