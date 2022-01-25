 Заснеженная Германия - 2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.01.2022

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По Германии

Заснеженная Германия - 2022

Январские фотографии из зимней Германии, мимо которых мы не смогли пройти.

  • Гарц

    Поезд на Броккен

    Нашу прогулку начнем в Гарце. Этот паровоз курсирует между Вернигероде и вершиной Броккена.

  • Броккен

    1141 метр

    Броккен - самая высокая гора в Гарце и всей Северной Германии.

  • Броккен

    Природная достопримечательность

    Ежегодно вершину Броккена посещает около 700 тысяч туристов.

  • Броккен

    Светит, но не греет

    Мороз и солнце - просто чудесный день в Гарце.

  • Броккен

    Сюрприз в небе

    Покидая Броккен, удивимся зимней радуге.

  • Большой Фельдберг

    Большой Фельдберг

    Это уже Таунус - горный регион около Франкфурта-на-Майне.

  • Большой Фельдберг

    879 метров

    На вершину Большого Фельдберга можно доехать на машине, подняться пешком или на велосипеде.

  • Большой Фельдберг

    Инверсионная облачность

    Такую картину можно наблюдать в случае температурной инверсии, когда более холодный слой воздуха оказывается ближе к земной поверхности.

  • Таунус

    Перед закатом

    На Большом Фельдберге незадолго до захода солнца над облаками.

  • Ротвайль

    246 метров над Шварцвальдом

    Напоследок заглянем в Шварцвальд, где в городе Ротвайль находится испытательная башня для лифтов концерна Thyssenkrupp с самой высокой в Германии смотровой площадкой.

  • Санкт-Петер

    Привет из Шварцвальда...

    … передают эти танцующие снеговики из Санкт-Петера около Фрайбурга.


  • Гарц

    Поезд на Броккен

    Нашу прогулку начнем в Гарце. Этот паровоз курсирует между Вернигероде и вершиной Броккена.

  • Броккен

    1141 метр

    Броккен - самая высокая гора в Гарце и всей Северной Германии.

  • Броккен

    Природная достопримечательность

    Ежегодно вершину Броккена посещает около 700 тысяч туристов.

  • Броккен

    Светит, но не греет

    Мороз и солнце - просто чудесный день в Гарце.

  • Броккен

    Сюрприз в небе

    Покидая Броккен, удивимся зимней радуге.

  • Большой Фельдберг

    Большой Фельдберг

    Это уже Таунус - горный регион около Франкфурта-на-Майне.

  • Большой Фельдберг

    879 метров

    На вершину Большого Фельдберга можно доехать на машине, подняться пешком или на велосипеде.

  • Большой Фельдберг

    Инверсионная облачность

    Такую картину можно наблюдать в случае температурной инверсии, когда более холодный слой воздуха оказывается ближе к земной поверхности.

  • Таунус

    Перед закатом

    На Большом Фельдберге незадолго до захода солнца над облаками.

  • Ротвайль

    246 метров над Шварцвальдом

    Напоследок заглянем в Шварцвальд, где в городе Ротвайль находится испытательная башня для лифтов концерна Thyssenkrupp с самой высокой в Германии смотровой площадкой.

  • Санкт-Петер

    Привет из Шварцвальда...

    … передают эти танцующие снеговики из Санкт-Петера около Фрайбурга.


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