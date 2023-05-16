Защита диссертаций в РБ: междусобойчик под контролем властей

Кто и как получает научные степени и звания сейчас в Беларуси, и почему, по мнению экспертов, с которыми поговорила DW, не последнюю роль в этом играет лояльность властям?

В 2022 году году в Беларуси кандидатами наук стали 308 соискателей, докторами - 48, а 83 человека получили звание профессора. Больше всего пишут диссертаций в стране по медицине, филологии и техническим наукам. Высшая аттестационная комиссия (ВАК), численность и состав которой утверждает Александр Лукашенко, отклонила 21 диссертацию.

Генпрокурор - один из победителей конкурса на лучшую докторскую

Нескольким десяткам соискателей дипломы доктора наук и аттестаты профессора Лукашенко вручал лично. К примеру, доктору физико-математических наук Виктору Киселю за разработки в сфере лазерных материалов для ОАО "Пеленг". Это предприятие производит оптико-электронную продукцию военного и гражданского назначения, в том числе, для российской армии, и еще в 2021 году было включено в санкционный список ЕС.

Генпрокурор РБ Андрей Швед Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus

Среди тех, кто получил из рук Лукашенко аттестаты профессора, - начальник кафедры связи Военной академии Максим Пылинский, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей (нижняя палата белорусского парламента) Людмила Макарина-Кибак, замначальника Академии МВД Алексей Башан. Также ежегодно ВАК проводит конкурс на лучшую докторскую диссертацию, одним из победителей его за 2022 стал генпрокурор РБ Андрей Швед.

В прошлом году указом Лукашенко были унифицированы и смягчены некоторые требования для кандидатов на присуждение ученых степеней и званий. В частности, теперь диссертацию можно представить в виде научного доклада. Также изменили минимальный стаж научной работы и количество учеников и публикаций, подготовленных соискателем.

"Исследования стали заменяться идеологией"

"Мы имеем резкое снижение содержательной, научной планки (работ. - Ред.), превращение института защиты диссертаций в междусобойчик, где принимают решения чиновники, которые поставлены в ВАК, в том числе, чтобы контролировать этот процесс", - указывает эксперт в области образования, кандидат педагогических наук Светлана Мацкевич.

По ее словам, ВАК всегда пытался контролировать содержание диссертаций, поощрялись те, что "носили конъюнктурный характер", не проблематизировали и не ставили под сомнение "установившийся порядок жизни". В то же время иногда "пробивались и хорошие диссертации", но сейчас это невозможно, сетует Мацкевич.

"С 1990-х годов на фоне идеологического противостояния возникал запрет на профессию, людей просто увольняли из университетов. Это явление присутствовало всегда, просто в 2020-е это стало более очевидным и массовым", - отмечает собеседница. По ее мнению, научные исследования, проекты и предложения "стали заменяться идеологией", особенно в гуманитарной сфере. Все это, считает Мацкевич, привело к резкому снижению числа поступающих в аспирантуру.

"Рефлексивные ученые стараются уезжать и пользоваться другими возможностями включения в мировое образовательное пространство, основные научные процессы уходят или в неформальную сферу, или за пределы страны", - констатирует эксперт.

На место профессионализма пришла лояльность

"Профессионализм заменен лояльностью, многие люди выдавлены из системы образования, на их место пришли другие, в том числе, не всегда компетентные, но лояльные режиму, либо искренне разделяющие эту идеологию", - добавляет доктор филологических наук, профессор, бывший преподаватель факультета журналистики Белгосуниверситета Ирина Сидорская.

Ирина Сидорская Фото: Privat

И отмечает, что всегда "наиболее уязвимыми в отношении влияния идеологии" были социально-гуманитарные науки. А после событий 2020 года они и вовсе "воспринимаются режимом как государственная идеология". Сидорская приводит в пример журналистику, где раньше, по ее оценке, "все-таки были какие-то попытки связать диссертацию с практикой".

В работах, защита которых проходила в 2021-2022 годах, хотя и "не бросается в глаза сплошная идеология", но очень мало внимания уделяется современному состоянию белорусской журналистики. Также, по мнению профессора, все чаще журналистика воспринимается как филологическая наука, а соискатели научных степеней уходят в проблемы текста и дискурса: "(Имеет место. - Ред.) отход от журналистики как социального института к анализу текстов и дискурсов, которые производят, естественно, государственные медиа. Понятно, что независимые вообще не являются эмпирическим материалом для диссертаций".

НАН разработала "этический кодекс ученого"

Ученный-химик, бывший сотрудник Национальной академии наук (НАН) Беларуси Сергей Бессараб также убежден, что "основополагающим фактором" при получении научных степеней и званий в РБ является лояльность нынешним властям. "Неким условным де-юре материалом, закрепляющим лояльность нормативно, может считаться "этический кодекс ученого", - поясняет собеседник DW.

Александр Лукашенко Фото: Belarusian Presidential Press Service/AP/dpa/picture alliance

Кодекс, как утверждает Бессараб, был принят в НАН в апреле 2023 года. В документе, который попал в распоряжение ученого-химика, в частности, говорится, что работник НАН Беларуси должен "способствовать формированию национального самосознания на основе государственной идеологии", "не участвовать в организациях, формированиях, интернет-ресурсах, мероприятиях антигосударственной направленности", "не размещать публикации, содержащие антигосударственные материалы даже "в личных аккаунтах социальных сетей". А соблюдение кодекса будет учитываться "при подготовке характеризующих материалов на работника".

То, что главным условием для получения учеными званий и наград является лояльность, не скрывает и сам Александр Лукашенко. Общаясь с учеными, он заявлял, что "академик должен быть человеком надежным", "преданным государству".

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