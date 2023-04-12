Защита Дарьи Треповой обжаловала ее арест

На 413-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 12 апреля (время московское).

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Алла Пугачева Фото: Grigory Sysoyev/picture alliance

Генпрокуратуру РФ попросили проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ, сообщает ТАСС. Доносчиком выступил все тот же Z-патриот Виталий Бородин, недовольным тем, что Пугачева, проживая в Израиле, продолжает критиковать российскую агрессию против Украины. Как утверждает Бородин, Пугачева поддерживает деятелей культуры, которые покинули Россию, критикуют войну и якобы оказывают финансовую помощь Украине. Днем ранее стало известно, что он также написал донос на актрису Лию Ахеджакову с аналогичными обвинениями.

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Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках. За проголосовали 163 сенатора, против 1 (Людмила Нарусова). Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг. Если повестка в письменной или электронной форме не вручена, то будет считаться в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

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Защита 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский, обжаловала ее арест, сообщили в пресс-службе Басманного суда. Суд арестовал Дарью Трепову на два месяца по ходатайству следствия 4 апреля. Защита просила избрать девушке меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Хроника событий 12 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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