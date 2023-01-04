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Судейский молотокФото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
ПолитикаРоссия

Защищавший оппозиционеров адвокат Крикун покинул Россию

Сергей Куприков
32 мин. назад

Известный петербургский адвокат заявил, что "не желает проверять силу воли в условиях лишения свободы и содействовать, пусть и пассивно, функционированию режима".

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Известный петербургский адвокат и юрист Леонид Крикун покинул Россию. Как сообщает в среду, 4 января, издание SOTA, Крикун уехал из страны, опасаясь преследований. Он заявил, что "не желает проверять силу воли в условиях лишения свободы и содействовать, пусть и пассивно, функционированию режима". По словам Крикуна, на новом месте у него нет никаких ресурсов, тем не менее для себя он определил, где предательство и малодушие, а где мужество и героизм. "Я принял решение продолжить оказание юридической помощи "врагам режима", но теперь буду делать это удаленно", - сказал юрист в интервью изданию "Север.Реалии".

Крикун известен своим участием в процессах по уголовным делам против ряда активистов и общественников, публично выражающих свою позицию. Он был защитником гражданского активиста Сергея Мохнаткина, бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова, журналистки "Свободы" Татьяны Вольтской, ЛГБТ-активиста Александра Меркулова по делу об "оправдании терроризма", иеромонаха Иоанна (Курмоярова) по делу о "фейках об армии". Адвокат неоднократно заявлял о том, что дела против активистов и общественников политически мотивированы и служат не инструментом правосудия, а способом подавить гражданский протест.

После начала военного вторжения РФ в Украину Россию покинули многие адвокаты, защищавшие в суде представителей гражданского общества, в том числе Иван Павлов, Евгений Смирнов, Илья Новиков. Из Совета Федеральной палаты адвокатов вышли известные юристы Генри Резник, Вадим Клювгант и Константин Добрынин.

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