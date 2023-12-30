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Заседание Совбеза ООН пройдет без постпреда Чехии

Александр Дельфинов
31 декабря 2023 г.

Об отказе "быть вызванными куда-либо Россией" заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, напомнив Москве о необходимости вывести войска из Украины. РФ запросила заседание Совбеза после ударов по Белгороду.

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Киеве
Министр иностранных дел Чехии Ян ЛипавскийФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Постоянный представитель Чехии не станет принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое было запрошено со стороны РФ. "Мы отказываемся быть вызванными куда-либо Россией", - написал в субботу, 30 декабря, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, Чехия не намерена "обслуживать отравленную ложью пропаганду агрессора". "Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск (из Украины. - Ред.) в Совете Безопасности, мы будем рады прийти", - добавил Липавский.

РФ созвала заседание Совбеза из-за обстрела Белгорода

Ранее в тот же день первый заместитель полпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х сообщил, что Россия попросила провести экстренное заседание Совбеза ООН, настаивая на присутствии там представителя Чехии. По словам Полянского, чешский представитель должен был объяснить, почему при обстреле Белгорода использовались боеприпасы чешского производства.

О созыве экстренного заседания Совбеза по инициативе РФ из-за обстрела Белгорода сообщила и представительница МИД РФ Мария Захарова. Минобороны РФ распространило информацию, согласно которой при обстреле Белгорода использовались снаряды чешской реактивной системы залпового огня Vampire. Официальная Прага эту информацию не комментировала.

Обстрел Белгорода

Днем 30 декабря центр Белгорода попал, по данным местных властей, под самый сильный с начала войны обстрел. В результате погибли не менее 21 человека, еще 110 получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области. Украина официально не брала на себя ответственность за удары, но украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах назвали атаку ответом на российские обстрелы городов Украины накануне.

Позже в этот же день обстрелу подвергся Харьков, где, как сообщил глава областной военной администрации города Олег Синегубов, прозвучали более шести взрывов. Украинские власти говорят о 26 раненых и трех пострадавших медучреждениях.

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