 В России зарубежных IT-гигантов обязали создать местные филиалы | Новости из Германии о России | DW | 17.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В России зарубежных IT-гигантов обязали создать местные филиалы

Принятый Госдумой закон принуждает IT-концерны с аудиторией от полмиллиона россиян открывать подразделения на территории РФ. За отказ предусмотрены штрафные меры вплоть до блокировки.

Логотипы IT-гигантов Facebook, Twitter, Google

Логотипы IT-гигантов Facebook, Twitter, Google

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо. Как сообщается на сайте парламента в четверг, 17 июня, такие компании также должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Предполагается, что филиалы иностранных IT-компаний смогут "нести ответственность за нарушения российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации", сообщала Госдума ранее.

"Меры понуждения" вплоть до полной блокировки

Документ также предусматривает ряд таких "мер понуждения", как маркировка сайтов в поисковых системах "информацией о неисполнении законодательства", исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу в России и на размещение "сервисах рекламы, ориентированной на россиян".

В числе более жестких мер - включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России, указывает далее Госдума.

Смотрите также:

  • Грузовые автомобили

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Самый высокий штраф …

    …за картельный сговор Еврокомиссия наложила на четырех производителей грузовиков. Наказание за ценовой сговор составило в общей сложности 2,93 млрд евро. Львиную долю заплатил концерн Daimler - миллиард евро. В скандале были также замешаны компании Iveco, Volvo/Renault и DAF. Производителю грузовиков MAN удалось избежать штрафа благодаря оказанной помощи в разоблачении сговора.

  • Офис Google

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Не сговор, но…

    …злоупотребление своим положением на рынке выявила Еврокомиссия в этом году у компании Google. Доминирующая позиция Google в поиске товаров в Сети привела к потерям у конкурентов. В июне Еврокомиссия оштрафовала компанию на рекордные 2,42 млрд евро.

  • Высотные здания в Лондоне

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Манипулирование ставками Libor…

    …было выявлено в 2013 году у восьми крупнейших банков. Тайный сговор по ежедневной манипуляции ставкой Libor (на ее основе устанавливается процент по межбанковским кредитам) привел к тому, что Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, RP Martin, Barclays и UBS обязали выплатить 1,71 млрд евро.

  • Телевизор LG на выставке

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Сговор производителей кинескопов…

    …в 2012 году называли классическим антимонопольным нарушением. Семь производителей кинескопов обязали выплатить общий штраф в 1,47 млрд евро. В сговоре оказались замешаны компании Samsung SDI, Thomson, Philips, LG Electronics, Panasonic, Toshiba и MTPD. В течение почти 10 лет они делили между собой рынок. Компания Chunghwa полностью избежала штрафа благодаря оказанной помощи в расследовании.

  • Символическая картинка: разбитое автомобильное стекло

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Монополист-рецидивист…

    …был выявлен в 2008 году после разоблачения картеля производителей автостекол. ЕС наложил штраф в 1,3 млрд евро на четыре компании за ценовой сговор. В скандал оказались втянуты Saint-Gobain из Франции, Asahi из Японии, Pilkington из Великобритании и Soliver из Бельгии. Saint-Gobain заплатила больше всех, 896 миллионов евро, поскольку уже нарушала антимонопольное законодательство.

  • Газохранилище компании Gaz de France

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Классический отраслевой сговор…

    …выявил ЕС в 2009 году у поставщиков газа E.on и Gaz de France. Во время строительства газопровода они договорились, что не будут использовать его для поставок газа на их собственные рынки и таким образом нарушили нормы, регулирующие вопросы конкуренции. Штраф: 553 миллиона евро для каждой компании.

  • Логотив Intel у офиса компании

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Крупнейший производитель микросхем…

    …подкупал дилеров, таких, как Media Markt, чтобы компьютеры оснащались только процессорами Intel. В мае 2009 года ЕС наложил на компанию штраф в миллиард евро за то, что она злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке. Intel нанесла ущерб второму по величине производителю микросхем AMD путем недопустимых скидок и прямых платежей производителям компонентов.

  • Эскалатор

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Производители лифтов и эскалаторов…

    …между 1995 и 2004 годами устроили ценовой сговор, поделили между собой рынок и обменивались конфиденциальной информацией. В итоге ThyssenKrupp из Германиии, Otis из США, Schindler из Швейцарии, Kone из Финляндии, а также Mitsubishi Elevator из Японии выплатили в 2007 году штраф в 992 миллиона евро.

    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


Смотреть видео 03:08

Роскомнадзор решил бороться с Facebook, Google и Twitter якобы за цензуру

Аудио- и видеофайлы по теме

20 лет Google: незаменимый помощник или "информационный спрут"?  

Twitter и Facebook не были готовы бороться с вмешательством Кремля в выборы в США  

Также по теме

Symbolbild I BigTech I Social Media

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах 01.06.2021

Принятый в первом чтении законопроект принуждает IT-концерны с аудиторией от 0,5 млн россиян открывать филиалы в РФ. За отказ предусмотрены штрафные меры вплоть до блокировки.

Symbolbild I BigTech I Social Media

В Думу внесен законопроект об открытии российских филиалов IT-компаний 21.05.2021

Законопроект принуждает IT-концерны с аудиторией от 0,5 млн россиян открывать филиалы в РФ, за отказ предусмотрены штрафные меры.

Twitter Logo

В РФ приставы добиваются от Twitter уплаты миллионного штрафа 26.11.2020

Компания Twitter до сих пор не оплатила штраф в размере 4 млн рублей за несоблюдение требований по хранению данных российских пользователей на серверах в РФ.

Реклама

Самые читаемые

Как и зачем суды в Беларуси ее власти все чаще делают закрытыми  

В Германии призвали ЕС и США вместе указать Путину на границы дозволенного  

Минобороны ФРГ из-за скандала выводит мотопехотный взвод из Литвы  