 Царский храм в Дармштадте, или Зима на холме Матильды (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.01.2021

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По Германии

Царский храм в Дармштадте, или Зима на холме Матильды (фото)

Храм на этих зимних фотографиях - русский православный, но сделаны они не в России, а на родине последней российской императрицы Александры Федоровны в немецком Гессене.

Православная церковь Святой Марии Магдалины на Матильденхёэ, Дармштадт

Дармштадт • Продолжаем радоваться снегу и вслед за зимним Франкфуртом и разными живописными немецкими ландшафтами в белом убранстве делимся этими кадрами, сделанными в городе Дармштадте в земле Гессен.

Матильденхёэ, Дармштадт

Церковь Святой Марии Магдалины

Эту православную церковь Святой Марии Магдалины (Russische Orthodoxe Kirche der hl. Maria Magdalena) освятили здесь в 1899 году. Внутренняя отделка заняла еще несколько лет. Она была возведена на средства российской императорской семьи на родине супруги царя Николая II - Александры Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской. Изначально храм считался домовой церковью царской семьи, члены который бывали здесь на службах, когда находились в городе.

Матильденхёэ, Дармштадт

Матильденхёэ - кандидат во Всемирное наследие

Церковь находится на холме Матильды (Mathildenhöhe). Весь комплекс на Матильденхёэ представляет собой уникальный памятник эпохи модерна. Сейчас он находится в числе немецких кандидатов на включение в список Всемирного наследия. Официальная заявка от немецких властей была передана ЮНЕСКО в 2019 году.

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    Автор: Максим Нелюбин


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