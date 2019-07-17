Царский храм в Дармштадте, или Зима на холме Матильды (фото)

Дармштадт • Продолжаем радоваться снегу и вслед за зимним Франкфуртом и разными живописными немецкими ландшафтами в белом убранстве делимся этими кадрами, сделанными в городе Дармштадте в земле Гессен.

Церковь Святой Марии Магдалины

Эту православную церковь Святой Марии Магдалины (Russische Orthodoxe Kirche der hl. Maria Magdalena) освятили здесь в 1899 году. Внутренняя отделка заняла еще несколько лет. Она была возведена на средства российской императорской семьи на родине супруги царя Николая II - Александры Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской. Изначально храм считался домовой церковью царской семьи, члены который бывали здесь на службах, когда находились в городе.

Матильденхёэ - кандидат во Всемирное наследие

Церковь находится на холме Матильды (Mathildenhöhe). Весь комплекс на Матильденхёэ представляет собой уникальный памятник эпохи модерна. Сейчас он находится в числе немецких кандидатов на включение в список Всемирного наследия. Официальная заявка от немецких властей была передана ЮНЕСКО в 2019 году.

Смотрите также: