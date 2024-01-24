Запрошенное РФ заседание Совбеза ООН назначено на 25 января

Россия потребовала созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в среду, 24 января, в связи с крушением в Белгородской области самолета Ил-76, ответственность за которое возложила на Украину. Как сообщило вечером того же дня российское агентство ТАСС, по решению председательствующей в Совбезе Франции заседание назначено на 25 января.

Российская сторона обвинила Францию в отказе проводить экстренное заседание в тот же день. Как написал в Telegram заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский , это сделано якобы с целью "выиграть время" и дать украинской стороне возможность "выдумать правдоподобное объяснение происходящего".

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на заседании Совбеза Украина должна объяснить, как произошло крушение. По его словам, российский самолет перевозил украинских пленных для запланированного обмена, но был сбит, и это "преднамеренный преступный акт со стороны Украины".

Реакция украинских военных на крушение Ил-76

В свою очередь, Генеральный штаб ВСУ выступил с первым заявлением после катастрофы Ил-76 . Украинская армия "продолжит уничтожение средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", говорится на странице украинского Генштаба в Facebook.

Перед этим Главное управление разведки (ГУР) Генштаба ВСУ выпустило экстренное сообщение в своем Telegram-канале, где подтвердило, что 24 января планировался обмен пленными, подчеркнув, что "со своей стороны Украина выполнила все договоренности для надлежащей подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренное место для обмена, где они находились в безопасности. Безопасность же наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона".



"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", - говорится в документе.

Крушение российского Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Корочанском районе Белгородской областив поле рядом с селом Яблоново . По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, все люди на борту погибли.

Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что на борту Ил-76 находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых перевозили для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Минобороны РФ назвало крушение "терактом" и обвинило Киев в его совершении.

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