Запрет продукции Huawei и ZTE давно назрел, считают в ФРГ

СМИ Германии сравнивают концерны из Китая и их продукцию для немецкой сети сотовой связи 5G с "Газпромом" и "Северным потоком-2". Берлин жестко критикуют за половинчатое решение.

"Еще не так давно в Германии было немало тех, кто утверждал, что "Газпром" - совершенно нормальное предприятие". Так начинается комментарий в консервативной немецкой газете Frankfurter Allgemeinе Zeitung, посвященный, казалось бы, совсем иной теме: объявленному 11 июля 2024 года решению правительства ФРГ обязать операторов мобильной связи изъять из немецкой сети 5G оборудование и компоненты китайских концернов Huawei и ZTE.

"Но теперь все (хочется верить) понимают, какая эта была глупость. Последствия той ошибки Германия и другие страны будут еще долго ощущать", - продолжает автор комментария сравнение с "Газпромом" и поясняет: "Утрата иллюзий в отношении России привела к пересмотру отношения к Китаю".

"Китай - решающий пособник войны России против Украины"

Параллели с Россией проводят и другие издания, анализирующие изменившийся подход Берлина к двум китайским поставщикам телекоммуникационного оборудования, прежде всего - к государственной компании Huawei, из продукции которой в немалой степени состоит немецкая 5G-сеть. "Это "Северный поток-2", только в сфере мобильной связи", - подчеркивает Джон Странд, глава датской консалтинговой фирмы Strand Consult, специализирующейся на 5G-сетях. Его цитирует экономическая газета Handelsblatt.

Антенны для мобильной сети 5G на крыше жилого дома в Берлине Фото: Dirk Sattler/imago images

Леволиберальная Süddeutsche Zeitung напоминает, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "в нарушение всяческих дипломатических правил публично призывал немцев ни в коем случае не допускать в телекоммуникационной сфере слишком большой зависимости от Китая наподобие той, которую они в свое время допустили в отношениях с Россией в сфере энергоснабжения".

Газета напоминает: "Huawei - крупнейший телекоммуникационный концерн Китайской Народной Республики, государства, которое страны НАТО на своем саммите только что охарактеризовали как "решающего пособника российской войны против Украины" и как угрозу Западу из-за "непрекращающихся кибератак и гибридных действий". Государства, продолжает Süddeutsche Zeitung, которое отдельным законом обязало все китайские фирмы поддерживать спецслужбы и сотрудничать с ними.

На внешнеполитический контекст принятого теперь в Берлине решения указывает и комментарий на сайте экономического еженедельника WirtschaftsWoche: "Иногда совпадение событий по времени весьма показательно. Непосредственно у границы одного из членов НАТО - Польши - китайские солдаты в данный момент проводят военные учения вместе с Беларусью. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые открыто обвиняет Китай в том, что он играет решающую роль в поддержке российской агрессии против Украины. А что же Германия? А она решает и дальше оставлять оборудование китайского производителя телекоммуникационной техники Huawei в немецкой сети 5G".

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Именно так еженедельник расценил представленный министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (входит в правительство от партии социал-демократов) поэтапный план удаления компонентов двух китайских производителей из действующей сети 5G. "Мы достигли теперь ясной и четкой договоренности с телекоммуникационными компаниями", - заявила министр и сообщила, что ключевые объекты базисной сети, к которым относятся центры обработки данных, должны прекратить использование критических компонентов до конца 2026 года, а в остальных элементах сети, например в радиоантеннах, китайские системы необходимо заменить самое позднее до конца 2029 года".

Зависимость от Huawei продолжится

Информационное агентство dpa указывает, что альтернативными поставщиками могут стать европейские компании Nokia из Финляндии и Ericsson из Швеции. "Технологически они играют в той же лиге, но китайские поставщики часто предлагают более низкие цены", - отмечает агентство. Если же комбинировать оборудование различных производителей, продолжает dpa, то возможно привлечение также компаний Rakuten Symphony из Японии или Juniper Networks из США.

Оператор мобильной связи Vodafone использует в вычислительном центре во Франкфурте-на-Майне для своей сети 5G оборудование компании Ericsson Фото: Boris Roesller/picture alliance/dpa

Хорошая новость, пишет WirtschaftsWoche после выступления Нэнси Фезер, состоит в том, что "федеральное правительство впервые официально признало, что использование китайских компонентов представляет собой риск для безопасности". Все остальное, считает это издание, является "очковтирательством", поскольку из ключевых объектов китайские элементы, по данным операторов мобильной связи, уже и так в значительной мере удалены, а вот замену программного обеспечения все равно придется проводить в тесном взаимодействии с китайскими компаниями.

"Так что немецкий план преодоления зависимости от Huawei состоит в том, чтобы сохранять зависимость от Huawei", - приходит к неутешительному выводу WirtschaftsWoche и пишет: "Теперь остается надежда на следующее поколение мобильной связи 6G и тем самым на телекоммуникационную сеть, в которой Китай не сможет шпионить, которую он не сможет бойкотировать или подрывать".

Штаб-квартира компании Huawei Deutschland находится в Дюссельдорфе Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Агентство dpa цитирует немецкое подразделение компании Huawei, которое решительно отвергает подобные подозрения и напоминает, что в последние 20 лет была исправным поставщиком инновационной и надежной телекоммуникационной техники. "До сих пор нет убедительных свидетельств или реалистичных сценариев того, что использование технологии Huawei в какой-либо форме представляло бы собой риск для безопасности", - заверяет китайская компания.

Однако немецких комментаторов подобные заверения не убеждают. Süddeutsche Zeitung указывает, что "другие государства, как, например, Великобритания и Швеция, давно уже объявили запрет на продукцию Huawei". Конечно, пишет газета, можно тешить себя мыслью, что лучше поздно, чем никогда, и напоминает: дискуссии о прекращении использования китайской продукции в сети 5G длились в Германии пять лет.

Неделей раньше Берлин остановил сделку с Китаем

Поэтому принятые теперь меры Берлина "не являются манифестом немецкой решительности". Скорее это "свидетельство немецкой трусливости, непоследовательности и безответственности в вопросах политики безопасности", считает газета Süddeutsche Zeitung и подчеркивает, что вина лежит и на бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel), и на нынешнем - Олафе Шольце (Olaf Scholz): "Оба они были мастерами блокирования, затягивания и выхолащивания".

Отметим, что решение по компаниям Huawei и ZTE было обнародовано через неделю после того, как правительство ФРГ наложило вето на уже заключенную сделку по продаже одной из китайских компаний, подразделения по производству турбин немецкой фирмы MAN Energy Solutions. Берлин объяснил свой запрет возможностью использования данной продукции в военных целях. DW подробно писала об этом в статье "Германия не отдаст Китаю производителя газовых турбин MAN". Такое решение расценили в Германии как явный признак ужесточения подхода Берлина к экономическому сотрудничеству с Китаем.