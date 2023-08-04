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Запрет ЕС об экспорте в Беларусь ряда товаров вступил в силу

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В Беларусь впредь запретят экспорт более 50 видов высокотехнологичной продукции. Перечень запрещенных товаров опубликован в Официальном журнале ЕС.

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Концерн "Белнефтехим" находится под санкциями ЕС
Концерн "Белнефтехим" находится под санкциями ЕСФото: DW/E. Daneyko

Евросоюз вновь расширил санкции против Беларуси - регулятор ввел запрет на экспорт в эту страну 53 видов высокотехнологичных товаров. Их перечень опубликован в пятницу, 4 августа, в Официальном журнале ЕС.

Под запрет подпали товары, которые могут быть использованы в военных системах, в том числе испытательное оборудование, фотокамеры и оптические компоненты, другие электрические/магнитные компоненты, электронные устройства, модули и узлы.

Запрещается экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в авиационной и космической отраслях, в том числе авиационных двигателей и их частей как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов.

Исключения по гуманитарным причинам

Запреты распространяются не только на сам экспорт, но и на предоставление технической помощи и иных услуг любым физическим и юридическим лицам, организациям или органам Беларуси. В документе оговаривается и возможность исключений в тех случаях, когда речь идет о поставках товаров, которые используются в медицинской сфере, в медицинских, фармацевтических или гуманитарных целях.

Накануне Совет ЕС утвердил расширение санкций в отношении Беларуси с целью приведения их в соответствие с режимом санкций в отношении России.

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