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Запрет DW на вещание в России вызвал бурю возмущения в Германии. DW Новости (04.02.2022)

Решение властей РФ запретить Deutsche Welle вещать в России и закрыть корпункт DW в Москве вызвало резкую критику со стороны немецких политиков и экспертов. В Берлине считают, что Кремль ограничивает свободу слова и сделал ставку на самоизоляцию. Эксперты говорят о дальнейшем ограничении свободы слова в РФ. При этом руководство DW заявило, что медиакомпания не будет прекращать вещание на Россию.