Запрещенная в Нюрнберге квир-выставка поедет в другие города
Критику и протесты против выставки "Jesus liebt" ("Иисус любит") в здании евангелической церкви Св. Эгидия (Kulturkirche St. Egidien) в Нюрнберге, как и ее закрытие сам автор картин и режиссер Роза фон Праунхайм (Rosa von Praunheim) воспринял без особого удивления, по его собственному признанию, даже в какой-то мере с восторгом. "Приятно, когда люди расстраиваются", - со свойственным ему сарказмом заметил 80-летний режиссер в интервью Bayerischer Rundfunk.
Выставка в Нюрнберге закрылась, но откроется в других городах
Известный в Германии квир-кинорежиссер рад оживленным дискуссиям, которые вызвала его выставка и объявил о том, что после Нюрнберга его работы будут показаны в Мюнхене и Гамбурге. "Выставка продолжит свое существование вне церкви", - заявил художник.
Напомним, что выставка в здании церкви Св. Эгидия в Нюрнберге была посвящена трактовке любви, секса и гомосексуальности в христианстве и выполнена со свойственной автору провокацией. Например, на одной из картин изображен бывший Папа Римский Бенедикт XVI в окружении гомосексуальных мужчин; еще одна фигура Иисуса, кажется, благословляет мужчин во время секса. Церковный совет решил временно закрыть выставку из-за шквала критики и возмущенных голосов в адрес организаторов. В минувший четверг, 27 июля, было принято единогласное решение об окончательном закрытии экспозиции. Об этом заявил исполнительный пастор церковного совета Мартин Бронс (Martin Brons).
По его словам, которые цитируют немецкие СМИ, такое решение далось церковному совету нелегко. Община и церковный приход получили много одобрительных отзывов со стороны посетителей выставки, но была и критика, к которой нужно отнестись серьезно. Многие люди испытали оскорбление своих религиозных чувств. В связи с этим "церковный совет не видит возможности вести целенаправленный и примиряющий диалог", - подчеркивает пастор Бронс в своем посте в Facebook.
Критика искусствоведов и мнение организаторов гей-прайда в Нюрнберге
В свою очередь, Немецкая секция Международной ассоциации искусствоведов (AICA) резко раскритиковала закрытие выставки в церкви Св. Эгидия. "Свобода искусства зависит от критической дискуссии о нем. Дискуссия эта должна быть основана на фактах... В Нюрнберге же необоснованные мнения, обида и обращение к чувствам верующих привели к закрытию художественной экспозиции", - подчеркнул ее президент Коля Райхерт (Kolja Reichert) в заявлении для прессы.
Выставка "Иисус любит" в церкви Св. Эгидия была открыта в рамках "Недели гордости" и гей-прайда (CSD) в Нюрнберге. Его организаторы в связи с окончательным решением о закрытии выставки заявили следующее: "Мы считаем, что эта выставка стала бы прекрасной возможностью для обмена идеями с людьми, даже если мы с ними не сходимся во мнениях". Еще до официального открытия вернисажа в церкви организаторам гей-прайда и пастору церкви было понятно, "что картины, выставляемые в церкви, могут некоторым людям показаться провокационными. Однако мы стремились лишь способствовать обсуждению сексуальности, и в данном случае - гомосексуальности в самой церкви и за ее пределами".
Запрет на проведение выставки в Нюрнберге ставит под сомнение открытость евангелической церкви для ЛГБТИ и квир-моделям жизни, подчеркивается в заявлении оргкомитета CSD Нюрнберга, опубликованном на его сайте.
Опасения художника
"Пастор церкви Св. Эгидия проявил смелость, пригласив меня и позволив организовать эту выставку", - заявил Роза фон Праунхайм. Он может понять, что некоторые люди воспринимают его работы как оскорбление своих религиозных чувств. Сам он воспитывался в строгой католической семье. "Меня учили, что как гомосексуал я должен буду страдать в аду", - подчеркивает фон Праунхайм. Со временем он смог освободиться от гнета сомнений и оставаться самим собой, совершив каминг-аут. Художник из Берлина считается одним из пионеров политического движения геев и лесбиянок в Германии.
По словам фон Праунхайма, для серии картин выставки он использовал мотивы религиозного китча из интернета: "Нас заваливали этими безвкусными изображениями церкви с китчевыми изображениями Марии и Иисуса и так далее. Это большее оскорбление, чем мои картины". По его мнению, важно, чтобы они сейчас привлекали внимание и вызывали дискуссии. "Мы живем во времена, когда общество снова скатывается в консервативный, реакционный, правый лагерь, и мы должны быть осторожны, чтобы геи снова не получили по шапке", - считает художник.
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