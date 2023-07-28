Запрещенная в Нюрнберге квир-выставка поедет в другие города

Критику и протесты против выставки "Jesus liebt" ("Иисус любит") в здании евангелической церкви Св. Эгидия (Kulturkirche St. Egidien) в Нюрнберге, как и ее закрытие сам автор картин и режиссер Роза фон Праунхайм (Rosa von Praunheim) воспринял без особого удивления, по его собственному признанию, даже в какой-то мере с восторгом. "Приятно, когда люди расстраиваются", - со свойственным ему сарказмом заметил 80-летний режиссер в интервью Bayerischer Rundfunk.

Выставка в Нюрнберге закрылась, но откроется в других городах

Известный в Германии квир-кинорежиссер рад оживленным дискуссиям, которые вызвала его выставка и объявил о том, что после Нюрнберга его работы будут показаны в Мюнхене и Гамбурге. "Выставка продолжит свое существование вне церкви", - заявил художник.

Напомним, что выставка в здании церкви Св. Эгидия в Нюрнберге была посвящена трактовке любви, секса и гомосексуальности в христианстве и выполнена со свойственной автору провокацией. Например, на одной из картин изображен бывший Папа Римский Бенедикт XVI в окружении гомосексуальных мужчин; еще одна фигура Иисуса, кажется, благословляет мужчин во время секса. Церковный совет решил временно закрыть выставку из-за шквала критики и возмущенных голосов в адрес организаторов. В минувший четверг, 27 июля, было принято единогласное решение об окончательном закрытии экспозиции. Об этом заявил исполнительный пастор церковного совета Мартин Бронс (Martin Brons).

Вывеска на дверях церкви о закрытиии выставки картин Розы фон Праунхайм Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

По его словам, которые цитируют немецкие СМИ, такое решение далось церковному совету нелегко. Община и церковный приход получили много одобрительных отзывов со стороны посетителей выставки, но была и критика, к которой нужно отнестись серьезно. Многие люди испытали оскорбление своих религиозных чувств. В связи с этим "церковный совет не видит возможности вести целенаправленный и примиряющий диалог", - подчеркивает пастор Бронс в своем посте в Facebook.

Критика искусствоведов и мнение организаторов гей-прайда в Нюрнберге

В свою очередь, Немецкая секция Международной ассоциации искусствоведов (AICA) резко раскритиковала закрытие выставки в церкви Св. Эгидия. "Свобода искусства зависит от критической дискуссии о нем. Дискуссия эта должна быть основана на фактах... В Нюрнберге же необоснованные мнения, обида и обращение к чувствам верующих привели к закрытию художественной экспозиции", - подчеркнул ее президент Коля Райхерт (Kolja Reichert) в заявлении для прессы.

Выставка "Иисус любит" в церкви Св. Эгидия была открыта в рамках "Недели гордости" и гей-прайда (CSD) в Нюрнберге. Его организаторы в связи с окончательным решением о закрытии выставки заявили следующее: "Мы считаем, что эта выставка стала бы прекрасной возможностью для обмена идеями с людьми, даже если мы с ними не сходимся во мнениях". Еще до официального открытия вернисажа в церкви организаторам гей-прайда и пастору церкви было понятно, "что картины, выставляемые в церкви, могут некоторым людям показаться провокационными. Однако мы стремились лишь способствовать обсуждению сексуальности, и в данном случае - гомосексуальности в самой церкви и за ее пределами".

Запрет на проведение выставки в Нюрнберге ставит под сомнение открытость евангелической церкви для ЛГБТИ и квир-моделям жизни, подчеркивается в заявлении оргкомитета CSD Нюрнберга , опубликованном на его сайте.

Опасения художника

"Пастор церкви Св. Эгидия проявил смелость, пригласив меня и позволив организовать эту выставку", - заявил Роза фон Праунхайм. Он может понять, что некоторые люди воспринимают его работы как оскорбление своих религиозных чувств. Сам он воспитывался в строгой католической семье. "Меня учили, что как гомосексуал я должен буду страдать в аду", - подчеркивает фон Праунхайм. Со временем он смог освободиться от гнета сомнений и оставаться самим собой, совершив каминг-аут. Художник из Берлина считается одним из пионеров политического движения геев и лесбиянок в Германии.

Режиссер и художник Роза фон Праунхайм на фоне своих картин Фото: picture alliance/dpa

По словам фон Праунхайма, для серии картин выставки он использовал мотивы религиозного китча из интернета: "Нас заваливали этими безвкусными изображениями церкви с китчевыми изображениями Марии и Иисуса и так далее. Это большее оскорбление, чем мои картины". По его мнению, важно, чтобы они сейчас привлекали внимание и вызывали дискуссии. "Мы живем во времена, когда общество снова скатывается в консервативный, реакционный, правый лагерь, и мы должны быть осторожны, чтобы геи снова не получили по шапке", - считает художник.

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