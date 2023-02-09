На 352-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 10 февраля (время московское).

Запорожье подверглось массированной атаке

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Запорожье подверглось наиболее массированной атаке российских войск за все время полномасштабной войны, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев . По его словам, за один час россияне нанесли по городу 17 ударов, атаке подверглись объекты энергетической инфраструктуры. Информация насчет пострадавших и разрушений уточняется.

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Российские войска нанесли ракетные удары по нескольким регионам Украины - воздушная тревога объявлена на большей части территории страны, сервис "Мониторинг военной активности" сообщает о работе ПВО в Днепропетровской области и Запорожье, а также о запущенных ракетах в сторону Кировоградской области.

Жители Харькова указывают, что в городе был слышен ряд взрывов, информацию об атаке подтверждает глава местной ОВА Олег Синегубов. Вскоре после сообщений о взрывах в нескольких районах города пропал свет.

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Бердянская городская военная администрация рассказала , что получила уточненные данные о взрывах, прогремевших вечером 8 февраля в оккупированном Бердянске Запорожской области. Согласно этой информации, в результате удара по аэродрому убиты более 100 российских военных, пострадали российский склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция.

США помогают Украине координировать цели атак

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Для подавляющего большинства ударов с использованием американских ракетных систем, таких как HIMARS или РСЗО M270, украинские военные используют данные, представленные или подтвержденные представителями Пентагона. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на нескольких украинских и американских высокопоставленных чиновников. По их данным, украинские силы практически никогда не используют переданные США и союзниками ракетные комплексы без конкретных координат, предоставленных американскими военными с одной из баз в Европе. По словам собеседников издания с украинской стороны, это должно дать Вашингтону уверенность в том, что он может передать комплексы большей дальности.

По словам украинского чиновника, если американские военные не предоставляют запрошенные координаты, то в таком случае украинские войска не ведут огонь.

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Словакия намерена передать Украине истребители МиГ-29. Премьер-министр страны Эдуард Хегер в ответ на просьбу об этом украинского президента Владимира Зеленского пообещал ему "поработать над выполнением этого желания". "В интересах словацкой и европейской безопасности помочь вам", - сказал Хегер в ходе короткого разговора с Зеленским в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе. Словацкий премьер сообщил информационному агентству TASR, что конкретная процедура передачи самолетов будет уточняться не только в Братиславе, но и на европейском уровне, поскольку предполагается, что Словакия передаст МиГ-29 Украине в рамках механизма финансирования ЕС. Поэтому остается открытым и вопрос о времени передачи истребителей. Однако, по словам Хегера, правительство Словакии заинтересовано в скорейшем завершении переговоров.

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Украинские военные прибыли в Бельгию для обучения управлению подводными дронами, сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер. "Я выразила им свою поддержку и высоко оценила мужество, которое они проявляют уже почти год. Министерство обороны Бельгии продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за защиту своей территории и своего населения", - написала министр в соцсетях.

Ранее в Минобороны Бельгии сообщили, что передадут Киеву десять подводных беспилотников.

Россия вновь атаковала Украину дронами

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Спасатели разбирают завалы в Херсоне после одной из российских атак (фото из архива) Фото: Genya Savilov/AFP(Getty Images

В ряде регионов Украины включен режим воздушной тревоги из-за запуска дронов российскими войсками. Об атаке жителей Днепропетровской области предупредила местная ОВА, как минимум один БПЛА сбит над Николаевской областью, сообщил начальник регионального управления полиции Сергей Шайхет.

Хроника событий 9 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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