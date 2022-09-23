Запорожье ночью подверглось ракетному обстрелу

На 213-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 24 сентября (время московское).

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С места массового захоронения в Изюме к 24 сентября изъято 447 тел погибших, в том числе останки как минимум 215 женщин и 5 детей. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, у многих погибших нет конечностей или связаны руки. Также на телах зафиксированы осколочные ранения, травмы головы и груди, переломы ребер, пулевые ранения. У некоторых отсутствуют или повреждены гениталии.

По данным Болвинова , к следствию на месте происшествия привлечены более 105 сотрудников полиции, 10 криминалистических лабораторий, 10 судебно-медицинских экспертов, 80 сотрудников ГСЧС и прокуратуры.

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Алчевский металлургический комбинат в Луганской области остановил работу, потому что его сотрудников мобилизовали для участия в войне РФ против Украины. Об этом сообщает в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в оккупированном Россией городе Алчевске "почти закончились мужчины". "Кого нашли - мобилизовали. Даже при наличии брони", - указывает он.

NYT: Путин все активнее вмешивается в стратегичексое планирование

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Президент России в последнее время более активно лично занялся стратегическим планированием, среди прочего он отклонил просьбы своих генералов об отступлении из Херсона, сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации. По словам источников издания, информированных о секретных разведданных, отказ Путина привел к снижению морального духа среди российских военнослужащих, которые были большей частью отрезаны от линий снабжения и основной группировки, находящейся за Днепром.

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По данным британской военной разведки, 21 и 22 сентября российские силы нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища у поселка Печенеги на реке Северский Донец, используя баллистические ракеты малой дальности или аналогичное оружие. Удар по плотине водохранилища, снабжающего пресной водой Харьков, - уже второй после аналогичной атаки в отношении плотины Карачуновского водохранилища под Кривым Рогом, имевшей место 15 сентября, пишет в Twitter Минобороны Великобритании.

"Украинские силы продвигаются далее вниз по обеим рекам. По мере того как российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, по всей вероятности, пытаются нанести удар по шлюзовым воротам плотин, чтобы затопить украинские военные контрольно-пропускные пункты. Маловероятно, что атаки вызвали значительный сбой в действиях украинских войск из-за большого расстояния между поврежденными плотинами и зонами боевых действий", - уверены в Лондоне.

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Украинские военные продолжают наступление севернее и северо-западнее Лимана, сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Также ВСУ проводят операции по перехвату в Херсонской области, при этом командование сохраняет оперативное молчание относительно передвижений армии на этом направлении. Российские силы вновь безуспешно атаковали район Бахмута и пытались наступать северо-западнее Донецка, говорится в аналитическом отчете.

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Российские власти на местах усиленно стремятся выполнить задачу, поставленную Путиным по мобилизации, говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) . Однако им, скорее всего, не удастся собрать резервные силы даже низкого уровня подготовленности, если в Кремле не смогут быстро решить системные проблемы.

Расхождения между указом о "частичной мобилизации" и заявлениями Путина о категориях мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают в российских гражданах недоверие к самому Кремлю. Непропорциональные процессы мобилизации в разных регионах могут усилить социальную напряженность в России, подчеркивают эксперты.

Запорожье подверглось ракетному обстрелу

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Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил первые данные о результатах обстрелов, которым подвергли город Запорожье российские войска. Зафиксировано не менее пяти ударов, поражены объекты инфраструктуры. Одна ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, еще семь получили ранения, им оказали медицинскую помощь, написал Старух в своем Telegram-канале.

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В Запорожской области за ночь трижды объявляли режим воздушной тревоги из-за обстрелов со стороны войск РФ, а в результате одного из ударов снаряд попал в жилой дом, сообщил в своем Telegram-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. По его словам, есть пострадавшие.

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Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал представителей национальных меньшинств в России отказаться от участия в войне против Украины и бежать в Монголию. Обращение об этом политик опубликовал на своем YouTube-канале. "С начала войны живущие в России этнические меньшинства - буряты, тувинцы и калмыки - перенесли множество страданий. Их использовали как "пушечное мясо", сотни из них были ранены, а тысячи - убиты. В Монголии мы примем вас с распростертыми объятиями", - заявил бывший монгольский лидер.

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Около 140 различных снарядов было выпущено за минувшие сутки российскими войсками по территории Сумской области, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. "Краснопольская громада: почти в 10 утра по окраине Краснополья враг бил из САУ - 4 "прилета". С 11 утра по территории громады осуществлен минометный обстрел - 28 "прилетов", а за ним еще били из артиллерии - 14 "прилетов", - написал Живицкий в Telegram-канале. По его данным, по окраине Середина-Буды россияне вели огонь из САУ (9 "прилетов"), минометов (3 "прилета") и пулеметов (5 пулеметных очередей). "В результате была повреждена линия электропередач. Около 3000 абонентов не имеют электроснабжения, работы ведутся", - сообщил председатель Сумской ОВА.

Байден обещает "быстрый и суровый ответ" на ожидаемую новую аннексию

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США никогда не признают территории Украины как что-либо иное, нежели часть Украины, заявил президент США Джо Байден. Организованные Россией "референдумы" в оккупированных ею украинских регионах - частях Запорожской и Херсонской областей, а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - Байден назвал бутафорией и надуманным предлогом для аннексии, нарушающей международное право и Устав ООН. По его словам, США, как и любая страна, которая соблюдает основные принципы Устава ООН, отвергнут сфабрикованные результаты этих "референдумов". Вместе с союзниками США и их партнеры будут вместе работать над тем, чтобы принять против Кремля "быстрые и суровые" экономические меры за организацию псевдореферендумов, предупредил глава Белого дома.



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Очередной победой назвал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет то, что в страну с начала войны вернулись и продолжили преподавать в школах более 3500 учителей. Между тем еще 13 тысяч учителей остаются за границей, сообщил Шкарлет в Telegram-канале. Он напомнил, что сейчас учебные заведения автономны в организации образовательного процесса. "Поэтому решение о форме работы учителей принимают руководители заведений. Если школа работает онлайн или в смешанном режиме, то учитель, который находится за границей, может работать дистанционно", - пояснил министр. Сергей Шкарлет также отметил, что только за последние 10 дней украинские военные освободили от российских оккупантов территории, на которых расположены 159 школ и 217 детских садов.





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Власти Украины отозвали аккредитацию у посла Ирана и сократили численность аккредитованного персонала в иранском посольстве в Киеве. Причиной стали поставки Тегераном ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российским войскам. Временный поверенный в делах Ирана был вызван в МИД Украины, где ему сообщили, что "поставки иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и сил обороны прямо противоречат публично заявленной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины", заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Служба безопасности Украины установила личности организаторов "референдумов"

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СБУ установила личности более 4000 человек, которые участвуют в организации так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, сообщила спецслужба в своем Telegram-канале . По ее данным, членов "избирательных комиссий" охраняют подразделения Росгвардии и военной полиции России, а также частные предприятия, связанные с российскими силовиками. В отношении всех организаторов и участников "референдумов" ведется уголовное производство.

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Конгрессмены США предложили создать отдельный механизм по введению санкций против "российских военных преступников", пишет американское издание The Hill . Группа законодателей от обеих партий - республиканской и демократической - предложила внести в закон о санкциях против Кремля уточнения, которые помогут налагать отдельные штрафные меры на лиц, причастных к "принудительному переселению, задержанию и фильтрации" а также пыткам и убийствам украинцев на оккупированных территориях страны и в России. Авторы законопроекта отмечают, что одним из доказательств военных преступлений РФ в Украине стало обнаружение массовых захоронений в ранее оккупированном Изюме.

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Президент России Владимир Путин почти сразу же после объявления мобилизации в стране подписал указы о повышении зарплаты чиновникам госаппарата, региональным госслужащим, судьям, главе Следственного комитета и генпрокурору РФ. Все эти документы уже опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Одновременно с этим агентство Bloomberg сообщило, что Путин увеличивает расходы на оборону и госбезопасность, так как готовится к длительной войне в Украине. По данным агентства, в 2023 году расходы российского бюджета на оборону и силовиков вырастут примерно на 40 процентов.

Хроника событий 23 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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