Западные эксперты о военных действиях в Крыму и их последствиях для Путина. DW Новости (17.08.2022)

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Мощные взрывы прогремели 9 и 16 августа в глубине аннексированного Россией полуострова на военных объектах. Была поражена, в частности, военная авиабаза "Саки", склад боеприпасов и еще одна авиабаза под Симферополем, а также объекты военной и гражданской инфраструктуры. Что говорят западные эксперты, опрошенные DW, о последствиях? Станет ли Крым еще одним плацдармом войны между Украиной и Россией?