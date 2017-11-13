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Западные эксперты о военных действиях в Крыму и их последствиях для Путина. DW Новости (17.08.2022)

Мощные взрывы прогремели 9 и 16 августа в глубине аннексированного Россией полуострова на военных объектах. Была поражена, в частности, военная авиабаза "Саки", склад боеприпасов и еще одна авиабаза под Симферополем, а также объекты военной и гражданской инфраструктуры. Что говорят западные эксперты, опрошенные DW, о последствиях? Станет ли Крым еще одним плацдармом войны между Украиной и Россией?