Западная разведка: Половина боевых самолетов ЧФ РФ вышли из строя

На 177-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 19 августа (время московское).

++17.40++

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, говорится на сайте Кремля и Елисейского дворца. Телефонная беседа стала для двух лидеров первой с конца мая. В Париже сообщили, что Макрон "еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС" и "высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ, на условиях согласованных с Украиной и ООН". "Президент Российской Федерации уведомил президента Республики о своем согласии на развертывание этой миссии указанными способами", - говорится в заявлении пресс-службы Макрона.

Кремль также сообщил, что обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС. "Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении Кремля. Путин также "напомнил о приглашении экспертам Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке" и "проинформировал о ходе реализации сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов", сообщили в Кремле.

++17.20++

С 1 сентября в Киеве откроются лишь те школы и детские сады, в которых или рядом с которыми обустроены укрытия на случай обстрелов, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, власти изучили ситуацию с укрытиями во всех школах и садах города, которых в Киеве насчитывается более тысячи, и составили акты оценки 67 процентов укрытий при учебных заведениях.

++17.00++

Взрывы на аэродроме Саки около поселка Новофедоровка в аннексированном Крыму "вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России", сообщил на брифинге для журналистов представитель разведки одной из западных стран. Его слова приводит агентство Reuters. По словам чиновника, Украина последовательно добивается "кинетического эффекта" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку РФ и "существенное психологическое воздействие на российское руководство". Кроме того, представитель разведки допустил, что атаки на военные объекты в Крыму будут продолжаться.

++16.30++

СБУ сообщила о задержании жителя Сумской области, завербованного российскими спецслужбами. По данным контрразведки Украины, мужчина в первые дни вторжения "провел" из Сумской в Киевскую область 128 единиц российской техники, показав безопасные пути прохода. Кроме того, он собирал и передавал данные о местоположении, количестве и вооружении украинских сил в регионе. Задержанный подозревается по уголовной статье о государственной измене, он заключен под стражу.

++16.10++

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Одессу. "Для меня очень волнительно видеть, как в Одессе снова грузят зерно на корабль. Этот корабль также несет надежду для самых уязвимых людей и стран мира", - написал Гутерриш в Twitter.

Крмое того, глава ООН призвал Россию, чьи войска захватили Запорожскую АЭС, не отключать станцию от украинской энергосети. "Электроэнергия из Запорожья - это украинская электроэнергия <...> Этот принцип нужно полностью соблюдать", - подчеркнул Гутерриш.

Еврокомиссия выдаст около 21 млн евро на уборку завалов в Украине

++15.40++

Еврокомиссия предоставит 21 млн долларов США (20,8 млн евро) по Программе развития ООН (ПРООН) для уборки завалов в Украине и их очистки от взрывоопасных предметов. Деньги также пойдут на ремонт стратегических элементов инфраструктуры: трансформаторов, систем тепло- и водоснабжения, обеззараживания воды и поставок электроэнергии.

++15.25++

Российские военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады в течение последних месяцев пытаются уволиться, но их не отпускает командование, рассказали изданию "Важные истории" несколько военных. Это соединение связывают с убийствами мирных жителей в пригороде Киева Буче. Один из его бойцов - 21-летний контрактник Даниил Фролкин - открыто признался изданию в совершении военных преступлений.

По словам одного из собеседников "Важных историй", уволиться хотят 80 процентов бойцов 64-й ОМБ. "Я вижу постоянно, как (на командный пункт. - Ред.) ходят отказники. Их тоже посылают и не дают отказаться, якобы это невозможно, "иди дальше служи". Из-за этого все убегают и едут в часть за свой счет, чтобы там отказаться. У меня знакомый уехал так, ему в отделе кадров сказали, что приехало и увольняются уже за 700 человек", - рассказал другой источник издания. По его словам, в Россию из 64-й бригады не отпускают даже тех, у кого еще в мае закончился контракт.

Кроме того, военнослужащие рассказали журналистам, что их командование отдавало приказы убивать "всех, у кого телефоны найдете", активно занималось мародерством и докладывало вышестоящему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта.

++15.00++

В результате российских ракетных ударов по Харькову 17-18 августа погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Обновленную информацию сообщили изданию "Громадске" в прокуратуре Харьковской области. Город был обстрелян вечером 17 августа и в ночь на 18 августа. Ракеты разрушили два общежития, дом культуры и еще несколько гражданских зданий.

++14.45++

Предложение вице-председателя бундестага Вольфганга Кубикки (Wolfgang Kubicki) возобновить работу трубопровода "Северный поток - 2" вызвало критику в Германии. Зампредседателя Свободной демократической партии (СвДП) заявил, что "нет веских причин не открывать" газопровод и призвал сделать это, чтобы заполнить к зиме газовые хранилища Германии. Лидер СвДП, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) назвал это предложение "неправильным и абсурдным". В правительстве Германии заявили, что запуск "Северного потока - 2" не стоит на повестке дня.

Штефан Томе (Stefan Tomae) из СвДП назвал возможный запуск газопровода "катастрофическим нарушением доверия к союзникам", которое "только сыграет на руку Путину". "Тот факт, что Германия просто игнорировала массовые опасения своих европейских соседей и союзников по НАТО в течение многих лет, был серьезной ошибкой, которая разрушила большую часть внешней политики и политики безопасности. Мы не должны продолжать эту ошибку ни при каких обстоятельствах", - написал еще один член СвДП Михаэль Тойрер (Michael Theurer).

++14.20++

США передадут Чехии восемь бывших в употреблении военных вертолетов, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Посольство США в Чехии подтвердило эту информацию. Официально правительство стране не комментирует детали поставок оружия в Украину, но ранее объявило, что купит 12 новых вертолетов американского производства замен переданным Украине, напоминает агентство dpa.

Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

++14.00++

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове потребовал, чтобы Россия разминировала район станции. Эрдоган также вновь заявил о готовности страны организовать у себя встречу Путина и Зеленского, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Хроника событий 19 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 августа 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Разрушенное прошлое Украины Памятник Шевченко в Бродянке Весной поселок Бородянка под Киевом подвергся многочисленным ударам со стороны российской авиации и артиллерийским обстрелам.

Разрушенное прошлое Украины "Мечта" сожжена В конце марта российские войска атаковали с воздуха гостомельский аэродром в Киевской области. Был разрушен АН-225 "Мрия" ("Мечта") - уникальный транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности, созданный в 1988 году и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

Разрушенное прошлое Украины Храм-свидетель трагедии в Буче После оккупации войсками РФ Бучи в Киевской области у Храма Святого Апостола Андрея Первозванного обнаружили братскую могилу с телами погибших жителей. Почти все - с огнестрельными или осколочными ранениями, некоторые - со связанными руками и ногами, переломанными костями и другими следами пыток.

Разрушенное прошлое Украины Стадион в Чернигове - жертва двух войн Стадион, построенный в Чернигове в 1936 году, сильно пострадал от бомбежек в годы Второй мировой войны. В 1960-х его восстановили и дали ему имя космонавта Юрия Гагарина, посетившего стадион лично. В начале марта 2022 года российские войска его разбомбили.

Разрушенное прошлое Украины Дома Григория Сковороды больше нет В начале мая российский снаряд попал в здание Национального литературно-мемориального музея Г. С. Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Григорий Сковорода был самобытным философом, поэтом, баснописцем и педагогом.

Разрушенное прошлое Украины Вторая трагедия Дробицкого Яра Артиллерийские обстрелы со стороны РФ повредили в конце марта менору мемориального комплекса "Дробицкий Яр". В начале 1940-х это урочище в Харьковской области стало свидетелем Холокоста, а в 2002 году там открыли мемориальный комплекс памяти жертв массовых расстрелов нацистами.

Разрушенное прошлое Украины Майдан Свободы восстановлению не подлежит Площадь Свободы в Харькове - самая большая в Украине. В 2008 году здесь выступала легендарная группа Queen. Сейчас историческое здание областной администрации не подлежит восстановлению.

Разрушенное прошлое Украины Драмтеатр в Мариуполе В здании Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе сотни жителей прятались от российских бомбардировок. С обеих сторон здания на асфальте заглавными буквами было написано слово "Дети". Центральная часть здания уничтожена полностью. Под завалами погибли десятки человек.

Разрушенное прошлое Украины "Азовсталь" Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе являлся одним из крупнейших производителей чугуна и стали в Европе. Предприятие занимало площадь, в 22 раза превышающую размер Ватикана.

Разрушенное прошлое Украины Свято-Успенская Святогорская лавра в Донецкой области Весной 2022 года от обстрелов и взрывных волн был поврежден Успенский собор и помещения монастыря, в которых проживали монахи и беженцы. В начале мая артиллерийским ударом был полностью разрушен образовательный центр лавры. Автор: Виолетта Чайковская, Виктор Вайц

