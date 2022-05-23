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Пленные с "Азовстали": что говорят на Западе о судьбе украинских военных. DW Новости (19.05.2022)

16 мая начался выход украинских бойцов с завода "Азовсталь". Российская сторона называет это сдачей в плен, украинская - эвакуацией. За сутки территорию завода, по данным российской стороны, покинули еще 771 человек. Наблюдатели считают вероятным, что военным готовят громкий судебный процесс. Как ситуацию с защитниками Мариуполя видят на Западе? И как именно Москва использует ситуацию с "Азовсталь