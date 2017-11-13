 Запад лишит Путина денег: введут ли эмбарго на нефть и газ из России? DW Новости (08.03.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 08.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все медиаформаты

Запад лишит Путина денег: введут ли эмбарго на нефть и газ из России? DW Новости (08.03.2022)

В течение часа - о том, что происходит в Украине, о реакции Запада на действия Кремля, санкциях и их последствиях.

Смотреть видео 61:49

Другие сюжеты в медиатеке

Источники Заповедника сообщают: президенты США и РФ все-таки встретились на саммите АТЭС. Но - не в кулуарах.

Встреча Трампа и Путина: не по любви, а по нужде - "Заповедник" 13.11.2017

Другие сюжеты в рубрике: DW Новости

В течение часа - о том, что происходит как в Украине, так и в России, о реакции Запада. DW Новости (07.03.2022)

Западные эксперты называют "спецоперацию" Путина в Украине провалом. DW Новости (07.03.2022) 07.03.2022

Также в выпуске: в России - новые жесткие репрессии.

Война в Украине: бои в разных частях страны, в России Путин вводит жесткие репрессии. DW Новости (04.03.2022) 04.03.2022

Также в выпуске: как санкции бьют по России?

Неделя войны в Украине. Страшные итоги военного конфликта (03.03.2022) 03.03.2022

Также в выпуске: как санкции скажутся на россиянах. DW Новости (02.03.2022)

Война в Украине: западные санкции уничтожают российскую экономику. DW Новости (02.03.2022) 02.03.2022

Читайте также

Ukrainian women sit inside a van as artillery echoes nearby, as people flee Irpin on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Monday, March 7, 2022. Russia announced yet another cease-fire and a handful of humanitarian corridors to allow civilians to flee Ukraine. Previous such measures have fallen apart and Moscow's armed forces continued to pummel some Ukrainian cities with rockets Monday. (AP Photo/Emilio Morenatti)

В Украине сообщили о начале эвакуации из Ирпеня и Сум 08.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 8 марта.

A military vehicle shot by Russian Army near Kiev capital of Ukraine, on February 27, 2022. Photo by Goktay Koraltan/ Depo Photos/ABACAPRESS.COM

СНБО создал сайт с данными российских военнопленных 06.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 6 марта.