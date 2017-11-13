Запад лишит Путина денег: введут ли эмбарго на нефть и газ из России? DW Новости (08.03.2022)

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В течение часа - о том, что происходит в Украине, о реакции Запада на действия Кремля, санкциях и их последствиях.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 8 марта.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 6 марта.
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