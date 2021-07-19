Зампредседателя ЕП требует скорейшей блокировки средств ЕС для Венгрии и Польши

Европейскому Союзу следует заблокировать выделение средств Венгрии и Польше, считает заместитель председателя Европарламента, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барлей (Katarina Barley). Это мнение Барлей высказала в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном во вторник, 20 июля. Ее комментарий последовал в преддверии обнародования Еврокомиссией (ЕК) ежегодного отчета о верховенстве закона в Евросоюзе.
Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу спорный закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии.
Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен в том числе мартовским обращением главы правительства этой страны Матеуша Моравецкого к Конституционному суду с требованием вынести решение о главенстве польской конституции над европейским законодательством.
"Мера должна коснуться правительств, а не населения"
"Еврокомиссия должна немедленно действовать и заблокировать средства ЕС, особенно для Венгрии, но также и для Польши", - заявила в этой связи Барлей. "Она (Еврокомиссия - Ред.) действительно больше не может отделываться отговорками", - подчеркнула зампредседателя Европарламента. По ее словам, при этом важно, чтобы данные меры, в первую очередь, коснулись правительств, а не населения.
Барлей отдельно упомянула венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Она выразила уверенность, что он и его правительство пошли на столь радикальные изменения, что говорить о "демократических условиях" в Венгрии уже не приходится.
Катарина Барлей указала, в частности, на корректировки, связанные с избирательным правом в Венгрии, которые в Брюсселе воспринимают как проявления национализма, на сокращение парламентского контроля, прав меньшинств, а также свобод сотрудников СМИ и деятелей культуры. Замглавы Европарламента также выразила обеспокоенность независимостью судебной системы в Польше.
Брюссель опубликует доклад о состоянии верховенства права
В Брюсселе 20 июля будет опубликован ежегодный доклад о состоянии верховенства закона в странах ЕС. В отчете будет указано, в какой степени каждое из 27 государств Евросоюза придерживается единых принципов, таких как независимость судов, разделение властей и равенство всех жителей перед законом.
Ранее, 8 июля, Европарламент уже требовал от Европейской комиссии принять меры против нарушений верховенства закона в странах - членах ЕС. Евродепутаты проголосовали, в частности, за скорейшее применение механизма сокращения средств Евросоюза конкретным государствам - в случае нарушения ими верховенства закона. В поддержку решения выступили 529 законодателей, против - 150, еще 14 воздержались.
ЕС начинает штрафную процедуру
Неделей спустя стало известно, что Европейский Союз начинает штрафную процедуру в отношении Будапешта и Варшавы из-за дискриминации в этих странах людей не гетеросексуальной ориентации.
Тем не менее, как отмечало агентство AFP, применить штрафной механизм, по всей видимости, удастся не ранее конца 2022 года. Это связано с тем, что под давлением венгерских и польских властей было решено, что предварительным условием урезания финансирования должна стать юридическая проверка законности данного шага Европейским судом в Люксембурге. Польша и Венгрия подали соответствующие иски в марте. Теперь даже в рамках ускоренной процедуры на рассмотрение суда потребуется около года, уточняло агентство.
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Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская