Романтично. Замок Нойшванштайн без Луны, но в лунном свете (фото)

Фюссен • Нынешнее мартовское полнолуние не только помогло снять с мели контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале, благодаря более сильному приливу, но и предоставило возможность сделать такую вот необычную фотографию знаменитого баварского замка Нойшванштайн. Луны на ней нет, но яркий лунный свет очень эффектно подчеркнул силуэт замка на фоне ночного неба и гор. Обычно на фасад этой всемирно известной достопримечательности направлены лучи прожекторов, но в субботний вечер, 27 марта, здесь приняли участие в акции Всемирного фонда дикой природы WWF - "Час Земли" (#EarthHour2021) и выключили подсветку. Так как фотографий Нойшванштайна мало не бывает, ниже публикуем еще пару романтично-лунных кадров из архива.

Альпы. Ночь. Нойшванштайн

Мартовское полнолуние 2014 года

Декабрьское полнолуние 2019 года

Нойшванштайн вечером в синий час в декабре 2013 года

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