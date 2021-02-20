 Романтично. Замок Нойшванштайн без Луны, но в лунном свете (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 29.03.2021

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По Германии

Романтично. Замок Нойшванштайн без Луны, но в лунном свете (фото)

Так баварский замок Нойшванштайн выглядел вечером в прошлую субботу - в "Час Земли".

Нойшванштайн. 27 марта 2021 года

Фюссен • Нынешнее мартовское полнолуние не только помогло снять с мели контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале, благодаря более сильному приливу, но и предоставило возможность сделать такую вот необычную фотографию знаменитого баварского замка Нойшванштайн. Луны на ней нет, но яркий лунный свет очень эффектно подчеркнул силуэт замка на фоне ночного неба и гор. Обычно на фасад этой всемирно известной достопримечательности направлены лучи прожекторов, но в субботний вечер, 27 марта, здесь приняли участие в акции Всемирного фонда дикой природы WWF - "Час Земли" (#EarthHour2021) и выключили подсветку. Так как фотографий Нойшванштайна мало не бывает, ниже публикуем еще пару романтично-лунных кадров из архива.

Альпы. Ночь. Нойшванштайн 

Нойшванштайн

Мартовское полнолуние 2014 года

Нойшванштайн

Декабрьское полнолуние 2019 года

Нойшванштайн

Нойшванштайн вечером в синий час в декабре 2013 года

Смотрите также: 

  • Нойшванштайн

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    1. Нойшванштайн

    Баварское управление государственных дворцов, парков и озер опубликовало статистику посещаемости своих музеев за 2017 год. Это ведомство при земельном министерстве финансов отвечает за шестьдесят баварских достопримечательностей. В рейтинге популярности этих памятников первое место прочно удерживает замок короля Людвига II Нойшванштайн, который осмотрели 1,5 миллиона человек.

  • Мюнхенская резиденция (Residenz München)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    2. Мюнхенская резиденция

    Около 420 тысяч посетителей побывали в Мюнхенской резиденции - исторической резиденции герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов в центре Мюнхена. Она была заложена в конце XIV века, позже расширялась и перестраивалась до XIX столетия.

  • Линдерхоф (Linderhof)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    3. Линдерхоф

    На третьем и четвертом местах - еще два памятника, ставших наряду с Нойшванштайном воплощением архитектурных фантазий Людвига II. Замок Линдерхоф, находящийся в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена, в прошлом году посетили более 400 тысяч туристов.

  • Херренкимзе (Herrenchiemsee)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    4. Херренкимзе

    Дворец Херренкимзе был возведен для Людвига II в шестидесяти километрах от Мюнхена на острове посреди озера Кимзе, который называют "Баварским морем". Здесь побывали около 375 тысяч человек.

  • Вюрцбургская резиденция (Würzburger Residenz)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    5. Вюрцбургская резиденция

    Следующая в рейтинге - Вюрцбургская епископская резиденция. Этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, шедевр позднего барокко, возведенный по проекту Бальтазара Неймана, посетили в 2017 году около 345 тысяч человек.

  • Нимфенбург (Nymphenburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    6. Нимфенбург

    Дворец Нимфенбург, построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек Мюнхена. В нем побывали более 310 тысяч туристов, не считая посетителей прекрасного дворцового парка.

  • Кайзербург (Kaiserburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    7. Кайзербург

    Замок Кайзербург, заложенный в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе, более пяти веков являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. В здешнем музее в 2017 году побывали около 180 тысяч человек.

  • Вальхалла (Walhalla)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    8. Вальхалла

    Далее в списке - два монумента. Это, во-первых, Вальхалла - зал славы выдающихся личностей германской истории и культуры. Был воздвигнут на берегу Дуная недалеко от Регенсбурга в 1842 году. Вальхаллу посетили более 145 тысяч человек.

  • Зал Освобождения (Befreiungshalle)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    9. Зал Освобождения

    Следующий монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации. Зал Освобождения, заложенный в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I, находится в городе Кельхайм. Сейчас его ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

  • Кадольцбург (Cadolzburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    Кадольцбург

    Замок Кадольцбург впервые упоминается в середине XII века. Он находится во Франконии, недалеко от городов Фюрт и Нюрнберг. Относится к числу самых мощных крепостных сооружений в Баварии. Здешнюю экспозицию, посвященную истории Средневековья, ежегодно посещают около 50 тысяч туристов.

  • Вискирхе (Wieskirche)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    P.S.

    В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Аудио- и видеофайлы по теме

Винкель - #DailyDrone  

Оттобойрен - #DailyDrone  

Вискирхе - #DailyDrone  

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