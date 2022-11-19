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Одна из российских подводных лодок в СевастополеФото: Sergei Malgavko/TASS/IMAGU
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Замглавы МО Украины: ВСУ могут войти в Крым в декабре

Александра Иванова
29 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 ноября.

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На 269-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 19 ноября (время московское).

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Издание The Bell выяснило имя создателя и главного администратора провластного анонимного Telegram-канала с военной аналитикой "Рыбарь". Им оказался 31-летний экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук. Как пишут журналисты, его контактные данные им передал один из читателей канала. По сведениям The Bell, из пресс-службы Минобороны РФ Зинчук ушел в августе 2017 года "из-за тяжелых и неблагодарных условий работы, которая к тому же невысоко оплачивалась".

++14.40++

ВСУ могут войти в аннексированный Россией Крым к концу декабря, а сама война России против Украины может завершиться весной 2023 года. Такое мнение высказал в интервью британскому телеканалу Sky News заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. Отвечая на вопрос о перспективе возвращения Крыма под контроль Украины, он заявил, что Россия может столкнуться с таким явлением, как "черный лебедь" - то есть неожиданным событием внутри страны, - которое "поможет Украине преуспеть в Крыму". При этом Гаврилов подчеркнул, что Киев не прекратит сопротивление российской агрессии, даже с учетом угрозы применения РФ тактического ядерного оружия.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнаружило в освобожденном от российской оккупации Херсоне список сотрудников местных правоохранительных органов, которые сотрудничали с российской стороной. Об этом сообщает пресс-служба ГБР Украины, отмечая что среди найденных "неопровержимых доказательств госизмены" были "полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантов-полицаев".

Хроника событий 19 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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Сообщение пресс-службы ГБР Украины о списке сотрудников правоохранительных служб Херсона, сотрудничавших с Россией

Сайт пресс-службы ГБР Украины
dbr.gov.ua
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