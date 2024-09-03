Замкомандующего ЛенВО Муминджанов арестован до 2 ноября

235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал подозреваемого в получении взятки заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, удовлетворив ходатайство следствия. Как сообщил во вторник, 3 сентября, из зала суда корреспондент ТАСС, постановление суда о помещении генерал-майора под стражу до 2 ноября еще не вступило в силу, защита намерена обжаловать его.

Адвокат Муминджанова в ходе заседания, проходившего в закрытом режиме, просила избрать Муминджанову в качестве меры пресечения домашний арест. Сам замкомандующего ЛенВО своей вины не признает.

О задержании Муминджанова стало известно накануне, Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, взятку на сумму более 20 миллионов рублей он получил, когда занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое обеспечение российской армии. Валерий Муминджанов, как утверждают в СК, "способствовал" заключению контрактов на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими компаниями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе в зону военных действий РФ против Украины.

"При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей, законность приобретения которых проверяется", - сообщил СК РФ.

Обвинения экс-сотрудникам "Военно-строительной компании"

В этот же день, 3 сентября, по делу о получении взятки в размере более 13 млн рублей и злоупотреблении полномочиями были предъявлены обвинения бывшим сотрудникам "Военно-строительной компании": бывшему замглавы Департамента строительства Сергею Горскому, экс-руководителю строительного управления по Западному военному округу Максиму Головкову и экс-руководителю проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрию Сюртукову.

По данным следствия, они получили от гендиректора компании-подрядчика взятку за согласование заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным при строительстве нарушениям, а также "за общее покровительство и попустительство по службе в рамках исполнения договора субподряда на строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова", сообщает Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.