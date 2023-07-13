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Замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест

Жан Рофе
23 мин. назад

Заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина обвиняют в получении особо крупной взятки. Следствие просило поместить чиновника под стражу, но суд отказал.

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Заместитель министра цифрового развития РФ Максим Паршин в зале суда 13 июля
Максима Паршина обвиняют в получении взятки в особо крупном размереФото: Basmanny District Court/TASS/IMAGO

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца - до 12 сентября - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом вечером в четверг, 13 июля, сообщила пресс-служба суда.

"В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина отказано. Судом в отношении Паршина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - приводят сообщение пресс-службы российские информагентства.

Отмечается, что решение об аресте чиновника пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. 

Ранее по тому же делу суд отправил под домашний арест до 12 сентября гендиректора компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова, обвиняемого в даче взятки Паршину. При этом следствие ходатайствовало о заключении обоих фигурантов под стражу.

Паршина обвиняют в получении особо крупной взятки

О задержании Максима Паршина стало известно вечером 13 июля. На сайте Басманного суда Москвы появилась карточка уголовного дела, согласно которой ему вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере.

Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса РФ составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Как сообщил  в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, Паршина задержали с поличным при "получении взятки в 3,5 млн в одном из столичных ресторанов". Валюту предполагаемой взятки он не уточнил. По предварительной версии, деньги предназначались за "помощь в выделении грантов", написал Хинштейн.

Минцифры сообщило, что "в связи с проводящимся расследованием" оно "оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам".

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