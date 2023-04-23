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Штаб-квартира НАТО в БрюсселеФото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld
КонфликтыУкраина

Замглавы МИД Польши - за скорейший прием Украины в НАТО

Александра Иванова
12 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 апреля.

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На 424-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 23 апреля (время московское).

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Два села в Белгородской области - Сподарюшино в Грайворонском городском округе (ГО) и Муром в Шебекинском ГО - попали под обстрел ВСУ, написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших при этом не было.

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Если бы Германия не затормозила прием Украины в НАТО, российского вторжения не произошло бы. Такое мнение высказал замглавы МИД Польши Петр Вавжик в интервью польскому информагентству PAP. По его словам, Украину следует принять в Североатлантический альянс как можно скорее, поскольку это усилит безопасность региона.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО следует решать после окончания войны.

Хроника событий 23 апреля 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 22 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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Интервью замглавы МИД Польши Петра Вавжика польскому информагентству PAP

Сайт польского информагентства PAP
www.pap.pl
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