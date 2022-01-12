 Заместитель госсекретаря США сочла неприемлемым ряд требований РФ по безопасности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2022

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Мир

Заместитель госсекретаря США сочла неприемлемым ряд требований РФ по безопасности

По словам Шерман, основополагающие принципы европейской безопасности заключаются в том, что каждая страна "имеет суверенное право выбирать свой путь".

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман

Уэнди Шерман

Ряд ключевых предложений Москвы по безопасности в Европе неприемлемы и "обречены на провал". Об этом заявила в среду, 12 января, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета НАТО-Россия (СНР). Мы не откажемся от политики открытых дверей НАТО, подчеркнула Шерман после почти четырехчасовых переговоров в штаб-квартире альянса в Брюсселе. "Мы не собираемся соглашаться с тем, что НАТО не может продолжить дальнейшее расширение", - подчеркнула она.

Шерман также прокомментировала возможность вступления Украины в альянс. "На сегодняшнем заседании СНР я подтвердила основополагающие принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь", - написала она в Twitter.

Уэнди Шерман: Москва должна перейти к дипломатии

По словам Уэнди Шерман, Москва может ответить на предложения генсека НАТО Йенса Столтенберга, Польши, председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Франции, на данном этапе возглавляющей Совет ЕС, а также президента США Джозефа Байдена, "снизив напряженность, выбрав путь дипломатии, продолжив вести диалог на добросовестной и взаимной основе, чтобы мы могли вместе найти решения, способствующие укреплению безопасности для всех".

Первый заместитель госсекретаря США также констатировала, что Украине и Грузии предстоит проделать большую работу для достижения стандартов, необходимых для вступления в НАТО.

Представитель американского внешнеполитического ведомства США отдельно затронула проблему ввода в строй газопровода "Северный поток - 2", заявив, что он угрожает "энергетической и национальной безопасности значительной части евроатлантического сообщества".

Первое заседание с СНР 2019 года

В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание СНР. В переговорах участвовали представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел России Александр Грушко, в ее состав входил и замминистра обороны Александр Фомин. США представляла, в частности, заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, от других стран НАТО в заседании участвовали их спецпредставители при альянсе или другие официальные лица.

Заседание Совета НАТО-Россия - один из этапов "дипломатического марафона" по урегулированию конфликта с Москвой на этой неделе. Так, 10 января состоялись переговоры Уэнди Шерман с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Женеве. На 13 января намечены консультации в Вене в рамках Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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    Автор: Виталий Кропман


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