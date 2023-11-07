Заместитель главы МВД Дагестана арестован московским судом

Против заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере, у него дома и на рабочем месте прошли обыски.

Басманный суд Москвы в среду, 8 ноября, арестовал замглавы МВД Дагестана и начальника следственного управления ведомства Руфата Исмаилова. Его обвиняют в коррупции и превышении полномочий.

По версии следствия, Исмаилов получил взятки на общую сумму в 1,3 миллиона рублей. Вместе с ним по делу проходит его заместитель - Далгат Абдулгапуров. Суть обвинений неизвестна.

Исмаилов на суде по избранию меры пресечения не признал вину. Защита сотрудника МВД заявила о намерении обжаловать его арест.

Накануне, 7 ноября, СМИ сообщили, что против заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По делу также проходит заместитель начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров. Оба высокопоставленных сотрудника МВД были задержаны, у них на работе и по месту жительства прошли обыски, проведенные сотрудниками центрального аппарата ФСБ.

Руфат Исмаилов получил свой пост 4 декабря 2019 года, до этого несколько месяцев работал в качестве временно исполняющего обязанности.

В конце октября по Северному Кавказу прокатилась волна антисемитских акций

29 октября несколько сот человек штурмовали аэропорт Махачкалы, за участие в акции были задержаны более 200 человек, большинство из которых понесли административную ответственность, еще 11 проходят как подозреваемые. Стихийный антиизраильский митинг прошел в Махачкале. Такая же акция состоялась в столице Карачаево-Черкесии Черкесске. В столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике неизвестные подожгли строящийся Еврейский религиозный национально-культурный общинный центр.

В городе Хасавюрт в республике Дагестан толпа собралась у отеля "Фламинго", требуя доказать, что там нет евреев. Собравшиеся бросали в сторону гостиницы камни и кричали "Аллах Акбар".

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