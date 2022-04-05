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Немцы хотят заменить российский газ на СПГ, или Как Литва избавилась от зависимости от "Газпрома" (16.04.2022)

ФРГ из-за войны в Украине хочет снизить зависимость от российских энергоносителей. Берлин готов вложить до трех миллиардов евро в строительство четырех плавучих терминалов для сжиженного природного газа. Минфин ФРГ одобрил выделение денег. Часть танкеров может быть готова к эксплуатации зимой 2023 года. В этой связи в ФРГ считают интересным пример Литвы, которая уже ранее сделала ставку на СПГ.