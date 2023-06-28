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Залужный заявил о перехвате ВСУ "стратегической инициативы"

Даниил Сотников
2 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 июня.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий ЗалужныйФото: Ukraine President's Office/Zumapress/picture alliance

На 491-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий четверга, 29 июня (время московское).

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Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны официально направит России ноту протеста в связи с ракетным обстрелом сил РФ города Краматорск в Украине. "Россия напала на трех беззащитных граждан Колумбии. Тем самым нарушив правила ведения войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста", - написал Петро. 

В результате российского ракетного удара по пиццерии в Краматорске Донецкой области погибли 11 человек, более 60 получили ранения. Среди пострадавших было трое граждан Колумбии - депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. 

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"Радио Свобода Беларусь" опубликовало спутниковые снимки, на которых видна стройка в поселке Цель Могилевской области. Ранее издание "Верстка" писало о якобы строительстве в этом районе лагеря для боевиков ЧВК "Вагнер". Позднее мониторинговый проект "Белорусский гаюн" заявил, что за сутки в этом районе не было зафиксировано никакой активности, "не говоря уже о строительство столь крупного объекта".

Впрочем, по словам военного эксперта Олега Жданова, говорить о подготовке площадки под Осиповичами специально для ЧВК "Вагнер" на основании новых снимков пока рано. "Прошло очень мало времени, чтобы начать строить лагерь специально для вагнеровцев - это нереально", - сказал он. Жданов обратил внимание, что в Осиповичах в 30 км от Целей находится военный полигон, где готовят российских военных для отправки в Украину. То, что строится в Целе, может быть продолжением полигона для подготовки российских мобилизованных солдат, предположил Жданов.

Залужный заявил о перехвате ВСУ "стратегической инициативы"

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов армии США, генералом Марком Милли. По словам Залужного, Украина в ходе контрнаступления перехватила стратегическую инициативу. "Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности", - рассказал Залужный. 

 

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