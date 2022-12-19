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Главнокомандующий вооружеными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий вооружеными силами Украины Валерий ЗалужныйФото: Photoshot/picture alliance
КонфликтыРоссия

Залужный призвал Зеленского ужесточить закон о дезертирстве

Даниил Сотников
4 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 декабря.

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На 300-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 20 декабря (время московское).

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США продолжают следить за расстановкой сил России в Беларуси, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Минск, она отметила, что американские власти давно обеспокоены ролью Беларуси в российско-украинском конфликте.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на другом брифинге также сообщил, что США внимательно следят за тем, "будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку" России. В этом случае он пообещал "пропорциональный ответ путем введения дополнительных санкций".

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента Владимира Зеленского ужесточить закон о дезертирстве и подписать соответствующий законопроект, одобренный Верховной радой. "Я вынужден поднять достаточно сложную тему - усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", - написал Залужный.

По его словам, сейчас отказники могут заплатить штраф в размере до десяти процентов боевых выплат, а открытые участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей. "Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть. Можно ли помочь этой проблеме более мягким способом? Разъяснять, убеждать. Да, если речь идет о мирном времени. В условиях войны нужны скорые действенные решения", - подчеркнул Залужный.

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Киев в темное время суток
Киев в темное время сутокФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Вся ключевая инфраструктура Киева - больницы, метро и водонасосные станции - обеспечена электричеством, сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. Свет, по его словам, есть примерно у 20 процентов населения столицы. "Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света - это, к сожалению, реальность на сегодня", - сообщил Коваленко. По его словам, предсказать сроки возвращения к стабильной подаче энергии трудно, поскольку энергетики на всех уровнях не успевают восстановить функциональность системы между ракетными обстрелами.

Хроника событий 19 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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