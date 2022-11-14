Залужный назвал самые горячие точки на фронте

На 265-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 15 ноября (время московское).

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли назвал самые горячие точки на фронте. Наиболее активно противник атакует, по словам Залужного, на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка. При этом он отметил, что в целом "ситуация стабильная и контролируемая". "Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении", - написал Залужный в Telegram , сообщив о телефонном разговоре.

Хроника событий 14 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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