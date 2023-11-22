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Заложников в Газе начнут освобождать не ранее 24 ноября

Павел Мыльников
23 ноября 2023 г.

Освобождение заложников будет проходить в соответствии с соглашением Израиля и ХАМАС, ранее договорившихся о четырехдневном перемирии, заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

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Женщина смотрит на портреты заложников ХАМАС в израильском городе Рамат-Ган
Портреты заложников ХАМАСФото: Oded Balilty/AP/picture alliance

Заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным исламистским движением ХАМАС, начнут освобождать не раньше пятницы, 24 ноября. Об этом глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил вечером в среду, 22 ноября. "Дискуссии об освобождении наших заложников продвигаются", - приводят слова Ханегби газета Haaretz и телеканал N12. Освобождение будет проходить "в соответствии с первоначальным соглашением обеих сторон", добавил представитель израильских властей.

Предыдущей ночью правительство Израиля и боевики ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии. Соглашение предусматривает освобождение 50 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, и 150 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, в течение 4 дней. Некоторые СМИ Израиля сообщали, что перемирие вступит в силу 23 ноября, а первая группа заложников выйдет на свободу в этот же день.

Договоренность приветствовал, в частности, президент США Джозеф Байден, у которого состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Прекращение огня позволит увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа, указали в Белом доме. В свою очередь глава израильского кабмина поблагодарил Вашингтон за помощь в заключении соглашения.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 14 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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