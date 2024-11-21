Залезшему на билборд с плакатом о Путине дали 15 суток

Дмитрий Шаповалов взобрался на билборд в центре Москвы с плакатом "Путин, где ты, сука, освободи мне место". Он признал вину, но добавил, что своими действиями он выразил свою политическую позицию.

Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Дмитрию Шаповалову, который 18 ноября залез на билборд на проспекте Сахарова в центре Москвы с плакатом "Путин, где ты, сука, освободи мне место". Шаповалов был признан виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Решение вынесено еще 19 ноября, внимание на него обратил вечером в среду, 20 ноября, телеканал RTVI.

Канал цитирует постановление суда, в котором говорится, что Шаповалов признал вину и при этом заявил, что залез на билборд с плакатом, чтобы высказать свою политическую позицию.

Как следует из документа, Шаповалов просидел на билборде с плакатом, изготовленным собственноручно, около двух часов. Только после этого приехали сотрудники полиции и попросили его слезть. "Но он ответил отказом, так как решил посидеть там еще какое-то время. Просидев еще примерно полчаса, увидел, как подъехало несколько экипажей полиции и скорая помощь, тогда он решил слезть сам, так как было холодно", - говорится в постановлении.

При этом в документе указано, что Шаповалов "упирался и оказывал физическое противодействие, тем самым воспрепятствовал исполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей". Какую именно политическую позицию он хотел высказать, в постановлении не уточняется.

Сам Шаповалов с журналистами не общался. В настоящее время он находится в спецприемнике.