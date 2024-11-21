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Залезшему на билборд с плакатом о Путине дали 15 суток

Сергей Ромашенко
21 ноября 2024 г.

Дмитрий Шаповалов взобрался на билборд в центре Москвы с плакатом "Путин, где ты, сука, освободи мне место". Он признал вину, но добавил, что своими действиями он выразил свою политическую позицию.

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Возле здания Верховного суда РФ
Возле здания Верховного суда РФФото: Mikhail Tereshchenko/dpa/TASS/picture alliance

Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Дмитрию Шаповалову, который 18 ноября залез на билборд на проспекте Сахарова в центре Москвы с плакатом "Путин, где ты, сука, освободи мне место". Шаповалов был признан виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Решение вынесено еще 19 ноября, внимание на него обратил вечером в среду, 20 ноября, телеканал RTVI.

Канал цитирует постановление суда, в котором говорится, что Шаповалов признал вину и при этом заявил, что залез на билборд с плакатом, чтобы высказать свою политическую позицию.

Как следует из документа, Шаповалов просидел на билборде с плакатом, изготовленным собственноручно, около двух часов. Только после этого приехали сотрудники полиции и попросили его слезть. "Но он ответил отказом, так как решил посидеть там еще какое-то время. Просидев еще примерно полчаса, увидел, как подъехало несколько экипажей полиции и скорая помощь, тогда он решил слезть сам, так как было холодно", - говорится в постановлении.

При этом в документе указано, что Шаповалов "упирался и оказывал физическое противодействие, тем самым воспрепятствовал исполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей". Какую именно политическую позицию он хотел высказать, в постановлении не уточняется.

Сам Шаповалов с журналистами не общался. В настоящее время он находится в спецприемнике.

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