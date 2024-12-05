Зальцбург: без Давыдовой, но с "русскими"

Зальцбургский фестиваль в срочном порядке расстался с директором театральной программы - Мариной Давыдовой. Музыкальный критик DW Анастасия Буцко побывала на пресс-конференции и внимательно послушала, что там говорят.

3 декабря в фестивальном дворце (Festspielhaus) Зальцбургского фестиваля состоялась традиционная для конца года пресс-конференция, в рамках которой была представлена программа предстоящего сезона. В зале было привычно многолюдно, а вот за столом спикеров - пустовато. И хотя интендант фестиваля Маркус Хинтерхойзер (Markus Hinterhäuser) просил не придавать символическое значение этому факту, пустота между ним и директором по концертным программам Флорианом Вигандом (Florian Wiegand) бросалась в глаза и вопиила об отсутствии третьего человека в фестивальной упряжке - Марины Давыдовой, отвечавшей до самого недавнего времени за театральную программу.

Увольнение в Зальцбурге: что случилось?

В ноябре 2022 года российский театральный критик и драматург Давыдова, покинувшая Россию после начала войны в Украине, была приглашена на должность руководителя театральной программы знаменитого фестиваля, проходящего в родном городе Моцарта с 1920 года и собирающего более четверти миллиона зрителей и слушателей. На фестивале 2024 года была представлена первая составленная под ее руководством программа театральных постановок (за оперу, "королевскую дисциплину" Зальцбурга, отвечает сам Хинтерхойзер). Летом 2025 последует второй "давыдовский" выпуск. Но уже в отсутствие автора программы, уволенной в срочном порядке в канун декабрьской пресс-конференции. Театральную программу на ней представил Маркус Хинтерхойзер.

Российский драматург Марина Давыдова Фото: HERBERT NEUBAUER/picture alliance

Причиной увольнения, как значится в официальном заявлении фестиваля, стало нарушение Мариной Давыдовой условий заключенного с ней договора. Согласно этому договору, она не имела права работать на иные организации и проекты, в особенности, в сфере культуры (то есть на потенциальных конкурентов Зальцбурга).

Давыдова же ослушалась и приняла деятельное участие в организации и проведении фестиваля "Voices". Новый фестиваль прошел в Берлине со 2 по 29 ноября. Организаторы называют свое детище платформой для социальных и художественных высказываний новой волны эмиграции из разных стран мира, включая постсоветское пространство.

Нарушение условий договора

Неужели руководство Зальцбургского фестиваля не знало заранее о крупномасштабном фестивале в Берлине и участии в нем Давыдовой? Ведь ее имя неоднократно упоминалось в берлинской прессе и значилось на сайте Voices. В частности, в интервью радио "Голос Берлина" , вышедшем 31 октября, Давыдова заявлена как "эксперт и участник фестиваля".

Говорят, что нет, не знали. Согласно версии, дважды озвученной в ходе пресс-конференции Маркусом Хинтерхойзером, руководство фестиваля в Зальцбурге и он лично узнали об этой деятельности своей сотрудницы из прессы (в частности, из публикации берлинской газеты Tagesspiegel, назвавшей Давыдову автором программы Voices, и лишь во вторник, 26 ноября. В течение последующих двух дней были спешно проведены все мероприятия, предусмотренные законом для прекращения трудового договора в одностороннем порядке. В частности, сторонам конфликта была предоставлена возможность озвучить свою позицию в присутствии представителя отдела кадров. К пятнице, 29 ноября, трудовой договор с Давыдовой был расторгнут.

Интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер Фото: Barbara Gindl/apa/dpa/picture alliance

Интендант Хинтерхойзер, отвечающий в своей функции за художественную составляющую фестиваля в Зальцбурге, подчеркнул, что договор был расторгнут не им лично, а советом директором (Direktorium), в который помимо него входят директор по финансовым вопросам Лукас Крепац (Lukas Crepaz / kaufmännischer Direktor) и президент фестиваля Кристина Хаммер (Kristina Hammer). Решение было обсуждено с многочисленными юристами и представлялось безальтернативным. "Договоры существуют для того, чтобы их соблюдать", - подчеркнул Хинтерхойзер.

Принимая приглашение к участию в какой-либо роли в другом фестивале (в данном случае, берлинском Voices), Давыдова в качестве сотрудницы фестиваля в Зальцбурге была обязана предварительно попросить соответствующее разрешение основного работодателя, на что недвусмысленно указано в ее трудовом договоре - "даже в том случае, если речь идет о деятельности на общественных началах". В пример Маркус Хинтерхойзер привел самого себя: из-за интендантской должности ему пришлось отказаться от карьеры концертного пианиста: "В прошлом году я дал ровно полтора концерта, причем без гонорара, и потратил три рабочих дня, чтобы записать диск с Асмик Григорян". На означенные дни Хинтерхойзер взял отпуск.

Ничего личного?

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов (а из приблизительно полутора часов пресс-конференции на обсуждение "случая Давыдовой" ушло не менее 30 минут!) Маркус Хинтерхойзер многократно опровергал предположения, что увольнение драматурга было связано с качеством или стилем ее работы как куратора театральной программы. Проекты, приглашенные Давыдовой в Зальцбург в прошлом и этом году, интендант находит "весьма интересными", принципиальный разворот от чисто немецкоязычного театра к более интернациональным продукциям также не вызывает у него вопросов.

Лишь одна повторенная дважды фраза Хинтерхойзера могла быть трактована как указание на иные причины увольнения, кроме формально юридических: "Нарушение договора - это одно, злоупотребление доверием - это другое" ("Vertragsbruch ist das eine, Vertrauensbruch - das andere"). Хинтерхойзера и команду фестиваля явно задела сложившаяся ситуация и сам факт, что их не спросили и не поставили заранее в известность.

Мотив личной обиды можно было расслышать и в рассказанной Маркусом Хинтерхойзером истории о приглашении Марины Давыдовой в Зальцбург: "В первые недели после начала войны я случайно увидел по телеканалу ORF репортаж о бегстве Марины Давыдовой, которую я давно знаю и ценю, из Москвы. Я тут же позвонил ей и предолжил свою помощь - будь ли то виза, работа или что-то иное".

Марина Давыдова сообщила через своего адвоката, что намерена опротестовать свое увольнение в судебном порядке.

Программа фестиваля остается без изменений

Представляя (вместо автора) программу драматических постановок, Маркус Хинтерхойзер подчеркнул, что она будет представлена летом 2025 года именно в том виде, как ее "сдала под ключ" Марина Давыдова.

"Имярек" - визитная карточка фестиваля в Зальцбурге Фото: Barbara Gindl/APA/dpa/picture alliance

Программа включает в себя пять постановок: помимо традиционного для Зальцбурга "Имярека" (прошлогодняя постановка Роберта Карсена) в ней будут "Последние дни человечества" Карла Крауса (Karl Kraus) в постановке чешского режиссера Душана Паржизека, "Прошлое" - спектакль француза Жюльена Госслена по мотивам сочинений Леонида Андреева, новая хореография иконы современного танца Люсинды Чайлд и "Метель" по пьесе Владимира Сорокина в постановке Кирилла Серебренникова. Главную роль доктора Гарина сыграет немецкая звезда Август Диль (August Diel).

Некоторым из представителей прессы показалось, что для Зальцбурга это интересно, но маловато. Однако вопрос журналистов "Почему в театральной программе только пять, а не семь постановок, как обычно?" Хинтехойзер переадресовал отсутствующей Давыдовой, добавив, что бюджет в ее распоряжении был прежний.

Осталась в программе (в режиме читки) и пьеса Давыдовой "Land of No Return", уже прозвучавшая в рамках Voices. "Я надеюсь, что эта читка состоится и что Марина Давыдова примет в ней участие в какой-либо форме", - сказал Маркус Хинтерхойзер, давая понять, что не все мосты сожжены.

Солидарность с "русскими"?

Взгляд на программу Зальцбургского фестиваля в целом не мог не вызвать озвученного сразу двумя коллегами вопроса: "А почему в программе вообще так много русских? Не является ли это знаком солидарности интенданта Хинтерхойзера и его команды с артистами, находящимися в вынужденной эмиграции? И нет ли тут влияния Давыдовой?".

Опера "Идиот" на Зальцбургском фестивале-2024 Фото: BARBARA GINDL/APA/picturedesk/picture alliance

На все эти вопросы Маркус Хинтерхойзер отвечал отрицательно: режиссеры Дмитрий Черняков (он открывает вместе с дирижером Эммануэлем Аим фестиваль 2025 года постановкой генделевского "Юлия Цезаря в Египте") и Евгений Титов (ставит "Три сестры" Петера Этвеша с Максимом Паскалем в качестве дирижера) "не являются открытием Зальцбурга". "Я не скрываю, что, будучи пианистом, являюсь большим поклонником русской фортепианной школы", - сказал Хинтерхойзер. В Зальцбурге выступят Григорий Соколов, Аркадий Володось, Евгений Кисин, Даниил Трифонов, Александр Малофеев. В частности, они отметят циклом концертов 50-летие со дня смерти Дмитрия Шостаковича.