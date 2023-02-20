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Протесты в поддержку Навального в Новосибирске (фото из архива)Фото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Заксобрание одобрило отмену прямых выборов мэра Новосибирска

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли законопроект об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.

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На 31-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области в понедельник, 20 февраля, во втором чтении приняли законопроект об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Как сообщает в Telegram издание "Тайга.инфо", 49 депутатов высказались за, 13 - против, один воздержался, трое не участвовали в голосовании.

Против законопроекта выступили представители фракций "Новые люди" и КПРФ в Заксобрании, а также независимый депутат Вячеслав Илюхин.

Председатель комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания региона Игорь Умербаев заявил, что "данный законопроект - очень простой" и поэтому "вносить поправки без изменения общей концепции" - нецелесообразно.

Назначение по предложению комиссии

Мэров теперь предлагается назначать через советы депутатов из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой будет формировать губернатор.

Горсовет должен еще изменить устав муниципалитета. При одобрении новый порядок назначения вступит в силу после истечения срока полномочий действующих мэров в сентябре 2024 года.

"Решение невозможно без администрации президента"

О возможности отмены прямых выборов мэров 16 декабря 2022 года заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников ("Единая Россия"). "Отношусь к отмене выборов как к возможной. Никаких препятствий не вижу", - подчеркнул он.

"Такое решение невозможно без администрации президента. А все разговоры о том, что "мы отдали это решение на откуп региональным властям", это - просто желание обезопасить себя со стороны верхушки власти", - в свою очередь пояснил российский политтехнолог Константин Калачев.

По мнению опрошенных DW экспертов, изменение модели выборов мэра окончательно сконцентрирует власть в регионе в руках "Единой России" и губернатора Травникова.

Инструмент консолидации

В городе, долгое время остававшемся одним из немногих протестных регионов России (на прошлых выборах мэра второе место занял сторонник Алексея Навального - Сергей Бойко), оппозиция рискует полностью потерять представительство во властных структурах.

"Для Кремля выборы - это инструмент консервации, и когда договориться с оппозицией не получается, проще забрать у нее власть. Договариваться и делиться - это из прошлого. Сейчас власти упрощают политическую ситуацию и консолидируют все рычаги в своих руках", - резюмировал Калачев.

Как передали на начало февраля российские госСМИ, прямые выборы в столицах регионов России, за исключением городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга, а также Севастополя в аннексированном РФ у Украины Крыму, - оставались в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.

Смотрите также:

Оппозиция в Новосибирске: борьба за город для людей

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