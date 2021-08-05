Закрытие проектов Ходорковского: Путин мемов про "рыбов" насмотрелся?

Илья Яшин: Навальный выйдет на свободу кандидатом в президенты России

О причинах ухода с поста главы муниципалитета Красносельского района Москвы, а также о Навальном, усталости от Путина и влиянии коронавируса на политику Илья Яшин рассказал в интервью DW.