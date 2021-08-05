 Закрытие проектов Ходорковского: Путин мемов про ″рыбов″ насмотрелся? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.08.2021

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Россия

Закрытие проектов Ходорковского: Путин мемов про "рыбов" насмотрелся?

Сайты "МБХ медиа" и "Открытые медиа" заблокировал Роскомнадзор. Проекты Ходорковского прекратили работу. Вот что бывает, когда "рыбов не продоете", постиронично замечает Сергей Елкин.

Путин интересуется, блокируют ли Ходорковскому. Ему отвечают: Только показываю - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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