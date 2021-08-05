Закрытие проектов Ходорковского: Путин мемов про "рыбов" насмотрелся?

Сайты "МБХ медиа" и "Открытые медиа" заблокировал Роскомнадзор. Проекты Ходорковского прекратили работу. Вот что бывает, когда "рыбов не продоете", постиронично замечает Сергей Елкин.
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