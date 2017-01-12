 Закрыли кран: как Болгария учится жить без российского газа (05.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 05.05.2022

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Закрыли кран: как Болгария учится жить без российского газа (05.05.2022)

После того, как Россия перекрыла Болгарии газ, страна в спешном порядке пытается изменить свою энергетическую политику.

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