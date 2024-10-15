Госдума одобрила в первом чтении пожизненный срок за мятеж

Поправки предлагают ужесточить наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения. Законопроект прошел первое чтение в российской Госдуме.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за участие в вооруженном мятеже. Документ размещен во вторник, 15 октября, на ее сайте.

Кабмин предлагает внести изменения в статью 279 УК РФ.

Согласно проекту закона - за организацию мятежа или руководство им для свержения или насильственного изменения конституционного строя России либо нарушения территориальной целостности предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

За участие предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Если мятеж привел к тяжким последствиям, включая смерть, наказание может составить от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 000 до 1 млн рублей. Возможно также пожизненное заключение.

Изменения в статью о госизмене

Предлагается также внести изменения в статью 275 о госизмене. Возможно будет избежать уголовной ответственности за участие в мятеже, если сообщить о его подготовке властям.

"Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий", - говорилось в пояснительной записке.

Правительство одобрило внесенные в Госдуму предложения 24 июня - в годовщину мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.При этом в Госдуме отрицали связь внесения поправок с годовщиной мятежа. "Если закону чего-то не достает, не к дате, - неважно, когда, - поправки следует готовить и вносить", - говорил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

Для получения статуса закона законопроект еще должен пройти второе и третье чтения.