  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Госдума одобрила в первом чтении пожизненный срок за мятеж

Екатерина Венкина
15 октября 2024 г.

Поправки предлагают ужесточить наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения. Законопроект прошел первое чтение в российской Госдуме.

https://p.dw.com/p/4lqFj
Кадры в ходе мятежа Евгения Пригожина
Во время мятежа Евгения Пригожина (фото из архива)Фото: ROMAN ROMOKHOV/AFP/Getty Images

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за участие в вооруженном мятеже. Документ размещен во вторник, 15 октября, на ее сайте.

Кабмин предлагает внести изменения в статью 279 УК РФ.

Согласно проекту закона - за организацию мятежа или руководство им для свержения или насильственного изменения конституционного строя России либо нарушения территориальной целостности предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

За участие предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Если мятеж привел к тяжким последствиям, включая смерть, наказание может составить от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 000 до 1 млн рублей. Возможно также пожизненное заключение.

Изменения в статью о госизмене

Предлагается также внести изменения в статью 275 о госизмене. Возможно будет избежать уголовной ответственности за участие в мятеже, если сообщить о его подготовке властям.

"Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий", - говорилось в пояснительной записке.

Правительство одобрило внесенные в Госдуму предложения 24 июня - в годовщину мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.При этом в Госдуме отрицали связь внесения поправок с годовщиной мятежа. "Если закону чего-то не достает, не к дате, - неважно, когда, - поправки следует готовить и вносить", - говорил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

Для получения статуса закона законопроект еще должен пройти второе и третье чтения.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Наемники "Группы Вагнера" вошли в Ростов-на-Дону и Воронеж, создатель ЧВК Пригожин объявил о походе на Москву. Ситуация остается напряженной.

Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер" в фотографиях

Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер" в фотографиях

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поднял мятеж против Минобороны РФ. Путин назвал действия наемников, воюющих в Украине, предательством. Позже "вагнеровцы" вернулись на свои позиции. Главное о бунте - в фотогалерее DW.
Политика24 июня 2023 г.14 фото
external

"Вагнеровцев" в Мали убили по наводке Украины? Интервью DW с немецким экспертом

"Вагнеровцев" в Мали убили по наводке Украины? Интервью DW с немецким экспертом

Мали объявила о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Бамако обвиняет Киев в пособничестве местным повстанцам, которые ранее разгромили колонну правительственных войск и наемников из реформированной после марша на Москву Пригожина ЧВК "Вагнер". Комментарий эксперта представительства немецкого Фонда им. Конрада Аденауэра в Мали.
Политика5 августа 2024 г.04:08 мин.

Госдума

sozd.duma.gov.ru