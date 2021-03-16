Путин подписал закон об ответственности "за унижение чести ветерана"

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 апреля, подписал закон о введении поправок к статье Уголовного кодекса (УК) РФ о реабилитации нацизма. Согласно этому документу, публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, может быть наказано, в том числе, лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Другими видами наказаний по этой статье могут стать исправительные работы на тот же срок (до трех лет) или штраф в размере трех миллионов рублей. Отдельно оговаривается, что если сведения, порочащие честь ветерана, распространяются при помощи СМИ или интернета, то срок лишения свободы может быть увеличен до пяти лет, а штраф - до пяти миллионов рублей.

Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Группа депутатов Госдумы во главе с членом "Единой России" Ириной Яровой предложила считать публичное оскорбление ветеранов одной из форм "реабилитации нацизма" 22 февраля - спустя два дня после того, как оппозиционного политика Алексея Навального приговорили к штрафу в размере 850 рублей за то, что он, по мнению суда, оскорбил 94-летнего ветерана Игната Артеменко, снявшегося в ролике о поправках в Конституцию РФ.

Ранее, не называя ни одного из героев этого ролика по имени, Навальный заявил, что к принятию поправок в конституцию призывают "голубчики", "холуи" и "предатели".

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