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Закон о запрете смены пола принят Думой во втором чтении

Александра Иванова
51 мин. назад

Поправки к законопроекту о запрете смены пола запрещают людям, сменившим пол, усыновлять детей или брать опекунство. При смене пола одним из супругов брак будет аннулирован.

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Одно из заседаний Госдумы РФ (фото из архива)
Одно из заседаний Госдумы РФФото: The State Duma/AP/picture alliance

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола. Как сообщается в четверг, 13 июля, на сайте нижней палаты российского парламента, инициатива получила единогласную поддержу депутатов.

Закон о запрете смены пола в РФ

Инициатива о запрете смены пола была внесена в Госдуму РФ в мае 2023 года 400 депутатами от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Законопроект предусматривает внесение в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" положения, согласно которому медработникам будет запрещено делать операции по смене пола за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Такое вмешательство можно будет осуществлять только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". 

Кроме того, ко второму чтению в документ был внесен ряд поправок. Так,лицам, сменившим пол, запретят в России становиться усыновителями или опекунами. Кроме того, новая норма предполагает аннулирование брака при смене пола одним из супругов. Ожидается, что третье чтение законопроекта в Госдуме РФ состоится 14 июля.

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Сообщение пресс-службы Госдумы РФ о принятии во втором члении законопроекта о запрете смены пола

Законопроект о запрете смены пола принят во втором чтении
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