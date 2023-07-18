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Правосудие и законКазахстан

Закон Казахстанa об онлайн-платформах: контроль СМИ усилят?

Анатолий Вайскопф
55 мин. назад

Власти Казахстана заверяют, что новый закон об онлайн-платформах направлен на правовую систематизацию общественных отношений. Эксперты и журналисты увидели в нем много недостатков и угроз.

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Здание парламента Казахстана
Здание парламента КазахстанаФото: Vladislav Vodnev/Sputnik/dpa/picture alliance

Президент Казахстана Токаев подписал закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Он вступает в силу 8 сентября, что необычно - ранее все подписанные президентом нормативные акты начинали действовать на следующие сутки, либо через 10 дней после их публикации в официальных СМИ.

Эксперты полагают, что двухмесячная отсрочка в данном случае связана не только с технической подготовкой к исполнению требований закона, но и с политической ситуацией в стране. О новом законе и о том, что не нравится в нем его критикам, - DW.

Требования и наказания согласно новому закону

В числе основных требований закона к собственникам онлайн-платформ, к которым отнесены не только интернет-издания и соцсети, но и сервисы мгновенных сообщений, - возможность использования интерфейса и модерации на казахском языке. Автоматически должен переводиться на госязык и весь публикуемый контент. Считается, что эти требования позволят необозначенному в законе уполномоченному органу лучше отслеживать противоправные публикации и комментарии к ним в интернет-пространстве Казахстана.

Собственников онлайн-платформ также обязали каждые полгода размещать в открытом доступе информацию о среднестатистическом количестве пользователей, предоставляя сведения о них правоохранительным органам и представителям спецслужб на основании решения судов. При наличии у онлайн-ресурса 100 тысяч и более оригинальных просмотров в месяц его собственники должны назначить своего представителя по взаимодействию с тем же уполномоченным органом.

Тенге в купюрах и монетах
Законом предусмотрены штрафы за противоправные публикаций и комментариев в СетиФото: DW/A. Weißkopf

Законом впервые предусмотрены и административные штрафы за размещение противоправных публикаций и комментариев. Для рядовых пользователей штраф составит 69 тысяч тенге (138 евро в пересчете). Для владельцев онлайн-платформ, к которым относят и популярных блогеров, размер штрафа в два раза выше. Повторное нарушение правил законодательство предусматривает уже уголовную ответственность. 

Министр информации и общественного согласия Казахстана Дархан Кадырали уверен, что новый закон послужит во благо страны. Комментируя документ на своей страничке в Facebook, Кадырали заметил, что он "заложит правовую базу для работы онлайн-площадок в стране и позволит концептуально внедрить нормативную базу регулирования в сфере онлайн-платформ и онлайн-рекламы". По словам министра, новый закон разработан на основе принятого в ЕС закона "О цифровых услугах".

"Закон носит скорее превентивный характер"

О том, что закон Казахстана "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" следует общемировому тренду в борьбе с фейками, говорит и директор общественного фонда "Правовой медиа-центр" Диана Окремова. Однако в документе, считает она, есть немало расплывчатых формулировок. Например, в связи с интенсивным развитием казахскоязычного сегмента интернета требования по интеграции онлайн-платформ с государственным языком выглядят вполне логично, но из положений закона непонятно, как это будет осуществлено.

"Для автоматического перевода контента, модерации и интеграции онлайн-платформ с казахским языком потребуется вложение ресурсов. Будет ли это выгодно, например, владельцам соцсетей, сказать сложно. Поэтому я не думаю, что все это скоро случится. Не уверена, что закон будет работать. Он скорее носит превентивных характер, так как в нем очень много норм, которые фактически требуют развивать у населения самоцензуру", - пояснила в интервью DW Окремова.

Допускает она и то, что из-за особенностей отдельных положений закона суды будут завалены многочисленными исками и претензиями. "Наказать всех пользователей за распространение ложной информации невозможно в принципе. Поэтому очевидно, что если закрепленная в законе норма и будет работать, то только избирательно. Это будет касаться либо каких-то резонансных событий, либо острых политических дискуссий или с целью привлечь кого-то из публичных лиц к ответственности", - полагает Окремова.

Осень ожидается жаркой?

По мнению политолога Досыма Сатпаева, который имеет десятки тысяч подписчиков в соцсетях, характерная для нового закона обтекаемость формулировок дает возможность для различных манипуляций.

Досым Сатпаев
Досым СатпаевФото: DW

"Попытки властей Казахстана установить контроль над соцсетями и интернет-изданиями наблюдаются не первый год. Онлайн-медиа становятся все более популярными. Поэтому и предпринимаются различные шаги, чтобы контроль этот усилить, в том числе и через репрессивные методы", - подчеркнул казахстанский политолог, заметив, что в Казахстане уже зафиксировано немало случаев уголовных и административных наказаний за публикации оппозиционного характера в Сети.

Сатпаев не исключает, что вступление в силу закона специально перенесли на начало осени. "В политическом плане осень может стать очень жаркой. Хотя бы потому, что власти уже объявили о предстоящем увеличении тарифов на электроэнергию, тепло и воду сразу на 30-50%", - предположил политолог. И напомнил, что трагические январские события 2022 года начались с повышения цены только на сжиженный газ.

Просто еще один механизм контроля

Настороженно относится к новому закону и главный редактор и основатель интернет-издания Orda.kz Гульнар Бажкенова. В беседе с DW она также обратила внимание на непрекращающиеся попытки властей контролировать публикации в интернете: "Эти действия наблюдаются уже в течение минимум 10 лет. Принимаются различные поправки в законы, были попытки вообще заставить всех жителей Казахстана установить специальную программу для отслеживания их деятельности в интернете. Поэтому я уже ничему не удивляюсь".

По словам Бажкеновой, за почти три десятка лет работы в СМИ она привыкла, что чиновники пытаются вмешиваться в деятельность различных изданий, а потому допускает, что новый закон станет еще одним механизмом, который позволит влиять на не устраивающие власти страны интернет-издания и блогеров. "У казахстанских чиновников теперь в руках колода карт, просматривая которые, они могут решать - кому быть, а кого можно и закрыть", - указала главный редактор Orda.kz

Эксперты, опрошенные DW, не поддержали версию о том, что новый закон позволит ограничить деятельность в стране российских госСМИ, таких как RT или Sputnik. По оценке Досыма Сатпаева, влияние масс-медиа РФ в Казахстане ничуть не сократилось с началом войны в Украине: "Они присутствуют, активно действуют и постоянно комментируют внутренние проблемы Казахстана".

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